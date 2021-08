HORAIRE COMPLET

CLIQUEZ ICI pour l'horaire complet du 28 août de l'équipe paralympique canadienne.

POUR VOIR L'ÉQUIPE EN ACTION

Les diffusions en direct et sur demande se trouvent sur Paralympique.ca/Tokyo-2020, cbc.ca/tokyo2020 et Radio-Canada.ca/jeux-paralympiques, l'appli CBC Sports pour iOS et Android, le service de diffusion en continu gratuit CBC Gem et l'appli Radio-Canada Sports.

Compétitions télévisées le 28 août :

Sportsnet One (en reprise à CBC en fin de soirée) -- 7 h HE

CBC (journée) -- 15 h heure locale

CBC (heures de grande écoute) -- 22 h heure locale

CBC (fin de soirée) -- 0 h heure locale (le 26 août)

Radio-Canada (après-midi) -- 14 h à 17 h HE

Cliquez ici pour l'horaire de diffusion complet. Consultez l'horaire local pour la programmation à jour.

RESSOURCES POUR LES MÉDIAS : Les ressources pour la couverture de l'équipe paralympique canadienne de Tokyo 2020 se trouvent sur paralympique.ca/medias-de-tokyo-2020.

À propos de l'équipe paralympique canadienne : Aux Jeux paralympiques de 2020 à Tokyo, qui se déroulent du 24 août au 5 septembre, le Canada est représenté par 128 athlètes qui prennent part aux épreuves de 18 sports.

CONTACTS POUR LES MÉDIAS

Pour faire une demande d'entrevue avec les athlètes pendant les Jeux paralympiques de 2020 à Tokyo, communiquez avec l'attaché de presse du sport en question.

