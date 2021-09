Nate Riech (Victoria, C.-B.) et Liam Stanley (Victoria, C.-B.) seront tous les deux sur la ligne de départ de la très attendue finale du 1500 m T38 hommes à 19 h 15 HJ / 6 h 15 HE. À ses premiers Jeux paralympiques, Nate Riech est déjà le champion du monde en titre de l'épreuve. Également titulaire du record du monde, il a abaissé sa propre marque à plus d'une reprise cette année, notamment lors d'une compétition à Portland en Oregon en mai, où il a signé un chronomètre de 3 h 47.89.

Il y a cinq ans à Rio, Liam Stanley avait remporté la médaille d'argent du 1500 m T37, et en 2019, celle du 1500 m T38 aux championnats du monde. Lors des Jeux parapanaméricains de Lima 2019, les deux athlètes avaient réussi un doublé au sommet du podium.

Renee Foessel (Orangeville, Ont.) a quant à elle inscrit un nouveau record du monde au lancer du disque quand elle a atteint les 37,83 mètres en compétition à Guelph en juin. Avec sa coéquipière Jenn Brown (Calgary, Alb.), elle s'installe dans la cage pour le lancer du disque F38 femmes à 19 h 35 HJ / 6 h 35 HE.

Après une médaille de bronze aux championnats du monde de 2019 et une quatrième place à Rio 2016, Foessel tentera de se tailler une place sur le podium paralympique. Jenn Brown était septième à Rio et quatrième aux derniers championnats du monde. Les deux athlètes en sont à leurs deuxièmes Jeux paralympiques.

Le premier Canadien à s'élancer au stade national de Tokyo est le coureur Austin Smeenk (Oakville, Ont.) en finale du 800 m T34 à 9 h 55 HJ / 20 h 55 HE (vendredi soir). C'est une deuxième finale à Tokyo pour l'athlète qui s'est classé au septième rang de celle du 100 m.

À l'occasion de ses premiers Jeux, Thomas Normandeau (Peace River, Alb.) prendra part à sa première finale paralympique, celle du 400 m T47 hommes à 9 h 1 HJ / 8 h 1 HE.

Volleyball assis

Canada joue pour la médaille de bronze en volleyball assis femmes dans un match contre le Brésil. Une victoire donnerait au Canada sa première médaille paralympique dans le sport, mais peu importe le résultat, il s'agit de sa meilleure performance aux Jeux paralympiques. En 2016 à Rio, c'était la première fois qu'une équipe canadienne, féminine ou masculine, se qualifiait pour les Jeux paralympiques en volleyball assis.

Le tournoi de groupe s'est amorcé par un long match de cinq manches entre les Canadiennes et les Brésiliennes, les médaillées de bronze en titre, que ces dernières ont remportées. Les Canadiennes cherchent à prendre leur revanche et à empêcher leurs adversaires de remonter sur le podium.

Le match commence à 16 h 30 HJ / 3 h 30 HE.

Paracanoë

Au dernier jour des épreuves de paracanoë, les trois pagayeurs canadiens prennent part aux demi-finales dans l'espoir de se qualifier pour la finale. Brianna Hennessy (Ottawa, Ont.) et Andrea Nelson (Markham, Ont.) participent à l'épreuve de kayak et Mathieu St-Pierre (Shawinigan, Qc), à celle de va'a.

Dans la catégorie KL1, Brianna Hennessy prend le départ de sa course de demi-finale à 9 h 30 HJ / 20 h 30 HE (vendredi soir). Elle a accédé à sa première finale paralympique vendredi matin à Tokyo, et elle a terminé cinquième de l'épreuve du 200 m VL2.

Nelson suivra sur la ligne de départ pour la demi-finale du 200 m KL2 femmes à 9 h 51 HJ / 20 h 51 HE (vendredi soir) suivie de St-Pierre en demi-finale du 200 m VL2 hommes à 9 h 58 HJ / 20 h 58 HE (vendredi soir).

Paratir

Les deux paratireurs canadiens, Doug Blessin (Port Coquitlam, C.-B.) et Lyne Tremblay (Magog, Qc) prendront part à leur dernière épreuve des Jeux au champ de tir Asaka. La ronde de qualification de carabine en position couchée 50 m SH2 mixte commence à 12 h 30 HJ / 23 h 30 HE (vendredi soir) et les huit premiers athlètes au classement passeront en finale.

HORAIRE COMPLET

CLIQUEZ ICI pour l'horaire complet du 4 septembre de l'équipe paralympique canadienne.

POUR VOIR L'ÉQUIPE EN ACTION

Les diffusions en direct et sur demande se trouvent sur paralympique.ca/tokyo-2020-en-direct, cbc.ca/tokyo2020 et Radio-Canada.ca/jeux-paralympiques, l'appli CBC Sports pour iOS et Android, le service de diffusion en continu gratuit CBC Gem et l'appli Radio-Canada Sports.

Compétitions télévisées le 4 septembre :

Sportsnet One (en reprise à CBC en fin de soirée) -- 7 h HE

CBC (journée) -- 15 h heure locale

CBC (fin de soirée) -- 0 h heure locale

Radio-Canada (après-midi) -- 14 h HE

Cliquez ici pour l'horaire de diffusion complet. Consultez l'horaire local pour la programmation à jour.

