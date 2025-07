XIAMEN, Chine, le 25 juill. 2025 /CNW/ - S&P Global, une agence de données et de conseil de premier plan, a récemment publié son classement mondial 2024 des livraisons de suiveurs solaires. Antaisolar s'est classé neuvième fournisseur mondial de suiveurs solaires et sixième fournisseur de suiveurs solaires en Asie-Pacifique. Cela renforce son statut de fabricant mondial de premier plan de suiveurs solaires, grâce à son exceptionnelle expansion sur le marché mondial ainsi que ses performances remarquables en matière d'innovation technologique et de service à la clientèle.

Depuis sa création en 2006, Antaisolar s'engage à fournir à ses clients du monde entier des produits de suivi solaire avancés, efficaces et intelligents, tout en s'efforçant de créer des solutions de service complètes qui couvrent la conception, la production, la vente, le service après-vente et d'autres maillons de la chaîne. Au cœur de ces solutions complètes, les produits d'Antaisolar évoluent en permanence grâce à l'innovation technologique afin de répondre aux besoins de divers scénarios d'application solaire.

Les suiveurs phares d'Antaisolar sont les modèles 1P TAI-Simple et 2P TAI-Universal, ainsi que le nouveau produit amélioré AT-Spark, qui comprend un tube octogonal à grand angle R développé en interne avec des roulements sphériques doubles, qui prend en charge des réseaux multi-chaînes, à grande portée et ultra-longs afin de réduire les coûts de certification de rendement énergétique et de gestion tout en améliorant l'adaptabilité au terrain. Tous les suiveurs sont intégrés au système de contrôle intelligent Antaisolar SmartTrail, qui utilise quatre stratégies de protection contre les conditions météorologiques extrêmes et des algorithmes de suivi intelligents. Ces algorithmes prennent en compte le rayonnement direct, diffus et réfléchi, en tirant parti de la modélisation et de l'optimisation 3D pour réduire au minimum les effets de l'ombre provenant des terrains irréguliers, augmentant ainsi la production d'énergie. Grâce à leur grande adaptabilité, leur praticité et leur stabilité, ces produits réduisent le temps de construction, diminuent le coût actualisé de l'énergie et améliorent l'efficacité des installations, ce qui les rend idéaux pour les grands projets au sol et très appréciés des clients.

Antaisolar a établi huit centres de livraison et quatre centres de R&D dans le monde entier, élargissant progressivement sa couverture sur les principaux marchés régionaux et renforçant continuellement l'influence de sa marque. En matière de service à la clientèle et de livraison, Antaisolar adhère toujours à la philosophie « centrée sur le client ». Ses services complets et de haute qualité lui ont valu la confiance et les éloges de ses clients, ce qui non seulement favorise des relations de coopération à long terme entre l'entreprise et ses clients, mais jette également des bases solides pour son développement rapide sur le marché mondial.

Pour l'avenir, conformément à sa mission et à sa vision « Pour un monde plus vert », Antaisolar continuera à développer sa stratégie internationale, à améliorer ses capacités et à s'efforcer d'obtenir des rendements encore meilleurs sur le marché mondial des suiveurs solaires. La société continuera à fournir à ses clients du monde entier des produits efficaces et de haute qualité, contribuant ainsi au développement durable de l'industrie mondiale de l'énergie verte.

SOURCE Antaisolar

Pour nous joindre : [email protected], +86-592-5902515, site Web : antaisolar.com