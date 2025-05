MUNICH, le 13 mai 2025 /CNW/ - Du 7 au 9 mai, Antaisolar a participé au salon Intersolar Europe 2025, où elle a présenté son identité de marque unique et ses solutions complètes de montage photovoltaïque (PV) adaptées au marché européen. La présentation comprenait des systèmes de suivi intelligents, des solutions de toiture distribuées, des abris pour voitures et des structures au sol.

En tant que marché photovoltaïque mondial clé, l'Europe devrait voir sa demande atteindre une centaine de gigawatts en 2025. Les différentes régions présentent des exigences diverses, façonnées par la géographie, les structures industrielles et les politiques énergétiques, allant des centrales au sol à grande échelle aux toitures commerciales et industrielles, en passant par des applications émergentes dans des scénarios innovants. Antaisolar a su identifier ces nuances et a développé des solutions spécialisées telles que le système de suivi indépendant à axe unique et multi-rotation TAI-Space 1P pour les projets à grande échelle, la série MetaRoof pour les installations sur toiture, les abris pour voitures photovoltaïques à quatre piliers et les systèmes intégrés pour clôtures et balcons. Antaisolar a mis en avant sa plateforme de conception de toitures solaires de nouvelle génération, SolarAid, dédiée à la simplification du processus de conception et de devis des projets photovoltaïques sur toiture, tant pour les utilisateurs finaux que pour les distributeurs.

La capacité de l'entreprise à fournir des solutions spécifiques au marché repose sur son solide réseau d'assistance localisé. Grâce à son centre de R&D en Espagne et à sa filiale aux Pays-Bas, Antaisolar fournit des services de conception localisés, une livraison rapide et une assistance complète pour l'exploitation et la maintenance, garantissant ainsi que ses produits sont parfaitement adaptés aux exigences réglementaires, aux conditions climatiques et aux attentes du marché dans toute l'Europe.

Lors du salon Intersolar Europe 2025, Antaisolar a encore renforcé sa présence en Europe en signant un accord de distribution de 120 MW avec le distributeur français Sunliberty, soulignant ainsi l'influence croissante d'Antaisolar dans la région. Avec l'accélération de la transition énergétique en Europe, le potentiel du marché photovoltaïque devrait encore s'étendre. Antaisolar est bien placé pour tirer parti de ses solutions de montage adaptées à tous les scénarios et de son système intelligent SolarAid afin d'offrir aux clients européens des choix plus efficaces, plus fiables et plus rentables, favorisant ainsi la transition du continent vers une énergie durable.

À propos de Antaisolar :

Antaisolar, expert en solutions numériques intelligentes de systèmes de montage photovoltaïque, est un pionnier des solutions d'énergie renouvelable spécialisé dans la structure et le contrôle de l'automatisation. La société figure parmi les 500 premières entreprises mondiales dans le domaine des énergies nouvelles et parmi les dix premières marques mondiales de systèmes de suivi. En 2024, les livraisons cumulées de la société à l'échelle mondiale ont atteint 41,7 GW, avec des positions dominantes sur des marchés tels que le Japon, l'Australie et l'Asie du Sud-Est.

Pour en savoir plus : antaisolar.com

SOURCE Antaisolar

PERSONNE-RESSOURCE : [email protected]