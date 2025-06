XIAMEN, Chine, 12 juin 2025 /CNW/ - Wood Mackenzie, cabinet de conseil en énergie de renommée internationale, a récemment publié son rapport sur les parts de marché mondiales des suiveurs solaires photovoltaïques pour 2025. Selon ce rapport, Antaisolar se classe au 9e rang du marché mondial des suiveurs solaires photovoltaïques pour l'année 2024. Sur des marchés régionaux clés tels que l'Amérique latine, l'Asie-Pacifique et la Chine, l'entreprise s'est hissée parmi les six premiers fabricants, démontrant ainsi sa forte compétitivité sur le marché et l'influence croissante de sa marque.

Le rapport indique que les livraisons mondiales de suiveurs solaires ont atteint 111 GW en 2024, soit une augmentation de 20 % par rapport à l'année précédente et dépassant pour la première fois le cap des 100 GW. Sur ce marché en pleine croissance, Antaisolar a livré 2,55 GW de systèmes de suiveurs solaires dans le monde en 2024, soit une croissance de 40 % par rapport à l'année précédente, dépassant ainsi la moyenne du secteur.

Grâce à la stabilité et à la fiabilité de ses produits et services, Antaisolar a obtenu des classements impressionnants dans plusieurs pays : 4e en Inde, 5e au Brésil, 6e en Chine et 8e en Espagne. Ces résultats témoignent de la profondeur stratégique de l'entreprise et de ses innovations ciblées sur les marchés régionaux clés, qui lui permettent de poursuivre sa contribution à la transition énergétique mondiale.

Depuis 2006, Antaisolar se consacre entièrement au domaine des systèmes de suivi solaire. Elle a mis en place un système complet de services à guichet unique qui couvre la conception, la fabrication et le service après-vente, offrant des solutions efficaces et intelligentes à ses clients du monde entier. Ses produits phares, TAI-Simple (1P à axe unique) et TAI-Universal (2P à axe unique), ont été largement adoptés dans des projets à grande échelle. La société s'apprête à dévoiler son nouveau système de suivi phare lors du prochain salon SNEC : le système de suivi solaire indépendant à axe unique et articulation mécanique AT-Spark 1P Multi-Slew. Doté du tube de torsion octogonal à grand rayon développé par Antaisolar et d'une architecture à double roulement sphérique, il prend en charge des réseaux ultra-longs avec des configurations multi-chaînes à grande portée. Associé au système de contrôle de suivi intelligent Antaisolar SmartTrail, avec quatre couches de protection contre les conditions météorologiques extrêmes, il garantit des performances optimales dans des conditions difficiles telles que des vents violents et la neige. Grâce à des algorithmes avancés qui optimisent le suivi de l'irradiance solaire, AT-Spark améliore considérablement le rendement énergétique et réduit le coût actualisé de l'électricité, renforçant ainsi la position d'Antaisolar en tant que fournisseur de solutions privilégié pour les centrales photovoltaïques à grande échelle.

Pour l'avenir, Antaisolar reste fidèle à sa mission « Pour un monde plus vert » et continue de s'imposer comme un expert en solutions de systèmes de montage photovoltaïques intelligents et numériques. Antaisolar continuera à écrire un nouveau chapitre d'excellence et à contribuer durablement à la transition énergétique mondiale.

SOURCE Antaisolar

