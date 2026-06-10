Antaisolar présente une solution de traqueur 2P optimisée au SNEC 2026 et forge de multiples partenariats mondiaux

XIAMEN, Chine, 10 juin 2026 /CNW/ - Fraîchement classé n°7 dans le top 10 mondial des trackers photovoltaïques de Wood Mackenzie pour 2026 et nommé fabricant mondial de traqueur de classe A, Antaisolar, un expert de premier plan en solutions de systèmes de montage photovoltaïques (PV) numériques et intelligents , dévoile son portefeuille de produits mis à niveau lors de la 19e expo SNEC à Shanghai. Antaisolar a présenté son traqueur 2P multi-drive amélioré TAI-Universal, le traqueur 1P phare AT-Spark et les solutions complètes ALTRA-ROOF, révélant l'engagement d'Antaisolar envers la R&D de produits haut de gamme dans diverses applications solaires.

Améliorations apportées à la gamme complète de produits

Les projecteurs sont tombés sur le nouveau traqueur multi-drive 2P TAI-Universal, qui a fait sa première apparition publique au SNEC 2026. Le traqueur TAI-Universal renouvelé comprend des structures principales et des points de joint renforcés, des portées allant jusqu'à 80 mètres et une résistance au vent de 60 m/s. Ces améliorations permettent de réduire le nombre de pieux et le coût actualisé de l'énergie du projet.

Le traqueur phare 1P AT-Spark offre une augmentation de 40 % de la rigidité structurelle et de 50 % de la résistance, ce qui le rend idéal pour les projets de terrain complexes et de grande envergure. Le système ALTRA-ROOF, équipé de la technologie d'installation rapide Snapfit, offre des options de conception flexibles et une stabilité accrue, assurant ainsi un rendement fiable dans les installations photovoltaïques distribuées.

Reconnaissance et certifications de l'industrie

L'engagement d'Antaisolar envers la qualité des produits a été reconnu par les autorités tierces de l'industrie. Le 3 juin, Antaisolar a signé une entente stratégique avec TÜV Rheinland pour des certifications d'accès au marché du Royaume-Uni et une coopération ESG avec TÜV SÜD, améliorant ainsi la crédibilité du produit. Le 4 juin, ALTRA-METAL (système de toit en métal à double arc) d'Antaisolar a obtenu la certification UL 2703 et la certification AT-Spark a obtenu la certification IEC 62817, confirmant ainsi sa conformité aux normes internationales. De plus, AT-Spark a reçu le prix SNEC « Gigawatt-Level Award », soulignant son rendement supérieur dans les projets solaires à l'échelle des services publics.

Développer les partenariats mondiaux

Le 4 juin, Antaisolar a signé des ententes stratégiques avec Gebeng Energy et RAYSTECH, marquant des jalons importants en Asie du Sud-Est et en Australie. Les partenariats couvrent plus de 800 MW de projets solaires et une collaboration en développement de canaux, en exécution de projets et en promotion sur le marché en Australie. À la fin de 2025, les expéditions mondiales d'Antaisolar atteignaient 50,1 GW dans 21 pays, renforçant ainsi sa présence internationale et son leadership dans l'industrie photovoltaïque.

En mettant clairement l'accent sur l'innovation des produits, la qualité vérifiée et l'expansion mondiale, la vitrine SNEC 2026 d'Antaisolar a réaffirmé sa mission de « Bâtir un monde vert » et d'accélérer la transition vers une énergie propre et à faible émission de carbone.

SOURCE Antai Solar

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