XIAMEN, Chine, 26 mai 2026 /CNW/ - Le 20 mai, Antaisolar a lancé sa solution tout-en-un We Cover | Solar Roof, qui répond aux principaux points de friction du marché du solaire en toiture grâce à des gammes de produits complètes, une technologie d'installation innovante, une fabrication à grande échelle et un accompagnement complet des clients. En tant que principal fournisseur de systèmes de montage de toits solaires, Antaisolar a livré plus de 20 GW de systèmes de montage photovoltaïques distribués à l'échelle mondiale et a conservé la plus grande part de marché en Australie, au Japon, dans les Amériques et en Asie du Sud-est pendant de nombreuses années.

Lancement de la série de systèmes de montage pour toitures ALTRA

Pour faire face à la complexité des différents types de toitures et à la diversité des normes, Antaisolar a lancé la série de systèmes de montage pour toitures ALTRA. Conçu sur le principe selon lequel chaque toit mérite la bonne solution, ALTRA propose une gamme basée sur des scénarios et des niveaux de performance couvrant 4 applications majeures à travers 3 gammes de produits : PRO, BASE et LITE.

PRO offre une performance et une efficacité d'installation maximales, BASE offre le meilleur équilibre entre performance et coût, et LITE offre une solution simple et économique pour les zones où les charges dues au vent et à la neige sont plus faibles.

Le système d'installation rapide SnapFit franchit de nouveaux seuils d'efficacité

L'un des faits saillants de l'événement a été la démonstration en direct du système d'installation rapide SnapFit sur un vrai toit métallique. En intégrant la mise à la terre dans des composants préassemblés et en utilisant une structure à ressort innovante moulée par injection, SnapFit simplifie l'installation en seulement trois actions simples : poser, tourner et enclencher. Aucun outil complexe n'est requis, ce qui réduit les étapes sur place et augmente l'efficacité d'installation jusqu'à 50 %.

La fabrication en interne garantit des livraisons fiables

La base de fabrication modernisée d'Antaisolar sous-tend la solution. Le nouveau parc industriel de 160 000 ㎡ a une capacité annuelle de 15 GW (aluminium 10 GW + acier au carbone 5 GW) avec un système de production entièrement intégré.

Le site comprend trois ateliers principaux : Extrusion et oxydation pour le formage de l'aluminium et le traitement de surface, usinage de précision pour la coupe et le formage de haute précision, et acier au carbone pour les profils à haute résistance. Un projet de centrale photovoltaïque en toiture autoconstruite de 6 MW génère environ 7,17 millions de kWh par an pour l'autoconsommation, ce qui soutient un cycle de production écologique.

Mettre l'accent sur la valeur à long terme pour le client

En tant que partenaire d'accompagnement client sur l'ensemble du processus, Antaisolar répond aux besoins de chaque client.

Nous avons lancé la plateforme intelligente de conception de toitures SolarAID, un outil simple et convivial intégrant la cartographie des toitures, l'agencement intelligent et l'établissement de devis en un clic.

Pour les distributeurs, Antaisolar offre un système complet d'autonomisation de la chaîne de valeur, y compris la création conjointe de marques, la livraison de kits normalisés et un soutien technique complet pour les aider à exécuter leurs projets efficacement. Pour les clients du secteur C&I à l'échelle du mégawatt, nous offrons des services sur l'ensemble du cycle de vie, garantissant une réalisation fluide des projets et une exploitation stable à long terme

En savoir plus sur Antaisolar : antaisolar.com

SOURCE Antai Solar

CONTACT : [email protected], site Web : antaisolar.com