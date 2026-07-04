Antaisolar lance une solution de système de suivi solaire pour les installations agriphotovoltaïques à l'occasion du salon Intersolar Europe 2026

XIAMEN, Chine, 4 juillet 2026 /CNW/ - Antaisolar, spécialiste de premier plan des solutions numériques et intelligentes de systèmes de montage photovoltaïques (PV) , a dévoilé sa solution de système de suivi solaire pour les installations agriphotovoltaïques lors du salon Intersolar Europe 2026, le 25 juin à Munich, en Allemagne. Ce lancement marque une expansion stratégique pour Antaisolar, qui passe des applications au sol et sur toiture au segment à fort potentiel de l'agriphotovoltaïsme, renforçant ainsi son avance technologique dans le domaine des projets solaires à grande échelle.

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Optimisation de la valeur foncière grâce à l'agriphotovoltaïsme

Présentée le 23 juin par Emmanuele Chiappori, directeur technique mondial, cette nouvelle solution tire parti de la synergie « 1 + 1 > 2 » entre ventes d'énergie solaire et rendement agricole. L'ombrage fourni par les panneaux réduit l'évaporation au niveau du sol pour favoriser une agriculture économe en eau tout en générant un double bénéfice économique. D'une hauteur libre réglable de 1,3 à 5 mètres, le système de suivi solaire pour les installations agriphotovoltaïques proposé par Antaisolar s'adapte à la croissance des cultures et au passage de machines de grande taille. Ses fondations sur pieux en deux sections améliorent considérablement la résistance à l'arrachement et la capacité portante pour assurer la stabilité du système face aux vents violents et aux tassements du sol. Le système de commande SmartTrail intègre un « mode récolte » spécifique permettant un accès latéral des machines sans entrave, ainsi qu'un mécanisme de protection contre les intempéries à quatre niveaux, conçu pour résister aux tempêtes, à la neige, aux inondations et à la grêle. Entièrement compatible avec l'ensemble de la gamme de suiveurs solaires d'Antaisolar, cette solution garantit un large champ d'application et un fort potentiel d'évolution.

Au-delà du matériel, Antaisolar propose des services de bout en bout, notamment une ingénierie sur mesure adaptée à chaque projet, des formations sur site pour l'installation et la mise en service, ainsi qu'une assistance locale rapide, depuis le choix du système jusqu'à l'exploitation et la maintenance à long terme, en vue d'une exécution fiable de tous les projets.

Autres produits exposés

En parallèle du lancement du système de suivi solaire pour les installations agriphotovoltaïques, Antaisolar a présenté son suiveur phare 1P AT-Spark, équipé du système intelligent de commande du suivi SmartTrail à tube octogonal et à double roulement, qui lui confère une rigidité accrue de 40 % et une résistance supérieure de 50 %. Les gammes ALTRA pour installation sur toiture, ALTIMA pour installation au sol et l'outil de conception SolarAid ont également été mis en avant pour souligner l'approche globale de l'entreprise dans divers scénarios d'application.

Numéro 7 au classement mondial 2026 des 10 meilleurs fabricants de suiveurs solaires pour les installations photovoltaïques, établi par Wood Mackenzie, et reconnu comme un fabricant mondial de suiveurs de classe A, Antaisolar reste fidèle à sa mission de défendre un monde plus vert, et poursuit son engagement en faveur de la transition énergétique mondiale vers une économie à faibles émissions de carbone grâce à diverses applications solaires.

En savoir plus sur Antaisolar : antaisolar.com

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SOURCE Antai Solar

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