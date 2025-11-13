XIAMEN, Chine, 13 novembre 2025 /CNW/ - Antaisolar a officiellement lancé son système de traqueur solaire intelligent de nouvelle génération AT-Spark lors de l'événement de lancement mondial de produits « Spark ON ». Conçu pour les centrales solaires à grande échelle, AT-Spark répond à la demande croissante pour un rendement énergétique plus élevé et un coût actualisé de l'énergie plus faible, offrant une solution intégrée qui optimise le rendement tout au long du cycle de vie du projet.

Une conception structurelle améliorée pour une plus grande stabilité, une installation plus rapide et une meilleure rentabilité

AT-Spark est doté d'un système d'entraînement à plusieurs lignes et d'un tube de torsion octogonal, augmentant la rigidité de 40 % et la force de 50 %, tout en réduisant les coûts des matériaux de 30 %. La conception optimisée du traqueur permet une envergure de 143 m, réduisant l'utilisation des pieux de 20 %. Avec ses options d'arbre de 145 mm et de 170 mm, AT-Spark s'adapte à divers terrains et différentes conditions de vent.

Le roulement à double sphère nouvellement breveté s'ajuste automatiquement aux pentes du terrain, ce qui réduit au minimum l'alignement manuel. Son logement de roulement modulaire à installation rapide améliore l'efficacité de l'installation de 25 %, ce qui réduit considérablement le temps de construction et les coûts de main-d'œuvre.

Système de contrôle SmartTrail™ : Stimuler le RCI grâce aux renseignements

Équipé du système de contrôle SmartTrail™, AT-Spark intègre l'algorithme de suivi avancé d'Antaisolar pour optimiser les angles des modules en fonction de l'irradiation directe, diffuse et réfléchie, ce qui augmente efficacement le rendement énergétique. Le système comprend quatre modes de protection intelligents contre les conditions météorologiques extrêmes. Soumis avec succès à 42 tests dans des conditions extrêmes, il offre la protection IP65/IK07, des puces de qualité industrielle et la communication de données chiffrées. L'application mobile, la station SCADA et SCADA Remote permettent une surveillance en temps réel, un contrôle à distance et la gestion intelligente de l'exploitation et de l'entretien.

AT-Spark : Une solution à guichet unique pour le cycle de vie

Bien plus qu'un traqueur, AT-Spark offre une solution à guichet unique couvrant la conception, la fabrication, la livraison, l'installation et les services après-vente. Soutenue par une chaîne d'approvisionnement mondiale, un service d'expédition de pièces de rechange en 24 à 48 h et des équipes techniques locales, Antaisolar garantit une fiabilité à long terme et optimise la valeur pour la clientèle.

« AT-Spark est plus qu'un produit, c'est notre vision de l'avenir des centrales solaires à grande échelle », a déclaré Jasmine Huang, chef de la direction d'Antaisolar. « Nous continuerons de créer un monde vert grâce à des solutions solaires de grande valeur et axées sur l'innovation. »

À propos d'Antaisolar

Antaisolar, expert en solutions numériques intelligentes de systèmes de montage photovoltaïque, a livré avec succès plus de 41,7 GW de systèmes de montage photovoltaïque dans le monde, figurant au 9e rang mondial sur le plan des expéditions de systèmes de traqueur solaire selon S&P. L'entreprise fondée en 2006 est un chef de file des marchés du Japon, de l'Australie, du Chili, du Mexique et de l'Asie du Sud-Est.

