Annulation de la grève des fonctionnaires municipaux de Victoriaville

VICTORIAVILLE, QC, le 24 mars 2023 /CNW/ - Après avoir annoncé le déclenchement d'une grève à partir du 27 mars prochain, le syndicat représentant les 200 cols blancs, cols bleus et professionnels(les) de la Ville de Victoriaville vient d'envoyer un avis au ministère du Travail afin d'annuler celle-ci.

« Nous tentons, une autre fois, d'expliquer à l'employeur que le règlement de la convention collective passe par la négociation. Le maire ne comprend pas pourquoi nous allions en grève, peut-être devrait-il s'informer et il constaterait que c'est la Ville qui a annulé à la fin du mois de janvier les journées de négociation planifiées », a déclaré Mario Jean, conseiller syndical du SCFP.

Rappelons que le contrat de travail des fonctionnaires municipaux de Victoriaville est échu depuis le 31 décembre 2021. Récemment, les membres ont voté à 88 % pour entamer des moyens de pression pouvant aller jusqu'à la grève, laquelle serait déclenchée au moment jugé opportun.

La partie syndicale invite l'employeur à reprendre les pourparlers avec ouverture afin de pouvoir continuer à offrir aux contribuables de Victoriaville un service de qualité.

