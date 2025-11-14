Entente de principe entre le SCFP 1983 et la STM

MONTRÉAL, le 14 nov. 2025 /CNW/ - Après 7 jours de négociation intensive, la section locale 1983 du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), représentant les 4500 chauffeurs d'autobus, opérateurs de métro, agents de station et chauffeurs du transport adapté de la Société de transport de Montréal (STM) annonce qu'une entente de principe est finalement intervenue avec l'employeur vers 19h00 ce soir. Cette entente de principe permet ainsi d'éviter la grève prévue les 15 et 16 novembre.

« Notre objectif était d'en arriver à une entente négociée et nous y sommes parvenus. Maintenant ce sera aux membres de se prononcer via les structures démocratiques prévues à nos statuts et règlements. », a déclaré Frederic Therrien, président de la section locale 1983 du SCFP.

Aucun autre commentaire ne sera émis pour le moment sur le contenu de l'entente afin que les membres soient les premiers informés. Le processus de consultation débutera dans les plus brefs délais et l'ensemble des membres seront appelés à se prononcer sur cette nouvelle convention collective d'ici la fin de l'année en cours.

Le SCFP représente plus de 143 000 membres au Québec, dont plus de 8500 dans le secteur du transport terrestre. Il s'agit du plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements : Myriam Leduc, Service des communications du SCFP, 514 885-4733, [email protected]