LOCKPORT, MB, le 25 mars 2022 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada souhaite informer les automobilistes que le pont à l'écluse et barrage St. Andrews ne sera finalement pas fermé à la circulation automobile durant une nuit de la semaine du 28 mars, de 22 h à 6 h. Afin d'éviter tout conflit entre la procédure de vérinage du pont et l'installation saisonnière des rideaux de barrage, la fermeture sera reportée.

Les usagers peuvent se tenir informés des travaux effectués sur les ponts et des fermetures de voie en découlant en consultant nos plateformes de médias sociaux.

