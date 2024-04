ANNULATION -- AVIS AUX MÉDIAS - Inauguration de la gare Montréal-Ouest

Veuillez prendre note de l'annulation de la conférence de cet après-midi en raison des conditions climatiques

MONTRÉAL, le 3 avril 2024 /CNW/ - Le directeur général d'exo, Sylvain Yelle, invite les représentants des médias à une conférence de presse en marge de l'inauguration des nouvelles installations améliorant la sécurité des accès à la gare Montréal-Ouest.

Cet événement se fera en présence de Madame Karine Boivin-Roy, députée d'Anjou-Louis-Riel, et de Madame Anna Gainey, députée de Notre-Dame-de-Grâce - Westmount.

L'inauguration aura lieu le 4 avril à 14 h 30, à l'extérieur du nouvel édicule, situé au 7480, rue Sherbrooke Ouest, Montréal. Elle sera suivie d'une période de questions et de disponibilités pour des entrevues individuelles avec les représentants présents.

Aide-mémoire

Quoi : Inauguration de la gare Montréal-Ouest Quand : Jeudi, le 4 avril 2024 Heure : 14 h 30



Où : À l'extérieur du nouvel édicule nord

Gare Montréal-Ouest

7480, rue Sherbrooke Ouest, Montréal

Veuillez confirmer votre présence à l'adresse courriel suivante : [email protected]

Renseignements: Informations aux médias : Jean-Maxime St-Hilaire, Relations médias, Tél. : 514 287-2464, poste 4057, [email protected]