Annonces du gouvernement fédéral : « De bonnes nouvelles pour les employeurs », selon le CPQ

MONTRÉAL, le 31 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Le CPQ (Conseil du patronat du Québec) a pris acte de l'annonce faite aujourd'hui par le gouvernement fédéral concernant le gel de cotisation au régime d'assurance-emploi et la Prestation canadienne d'urgence (PCU). Selon le CPQ, il s'agit de bonnes nouvelles pour les employeurs.

« Depuis le début de la crise, le CPQ souligne que toutes les actions comptent pour permettre aux employeurs d'avoir les meilleures conditions possibles afin de réussir une relance sécuritaire et durable. Le gel des cotisations au régime d'assurance-emploi va dans ce sens et leur permet non seulement de ne pas alourdir leurs charges sur la masse salariale, mais leur offre également de la prévisibilité, ce qui est bienvenu dans le contexte où règne encore beaucoup d'incertitude », affirme Karl Blackburn, président et chef de la direction du CPQ.

Le CPQ salue également l'intention du gouvernement de faire la transition de la Prestation canadienne d'urgence (PCU) vers le régime d'assurance-emploi, demande faite à maintes reprises par l'organisme. Contrairement à la PCU, le régime d'assurance-emploi comprend des mécanismes intrinsèques de contrôle et d'intégrité, comme l'exigence de recherche d'emploi et de disponibilité de ceux qui en bénéficient. Bien que le CPQ salue cette intention du gouvernement, l'organisme reste à l'affut du dossier afin de s'assurer que cette transition se fasse rapidement et dans le meilleur intérêt de tous. Le CPQ réitère aussi l'importance que le gouvernement contribue à la caisse d'assurance-emploi dans ces circonstances exceptionnelles.

