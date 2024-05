ANNONCES DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC EN MATIÈRE DE REPRENEURIAT

MONTRÉAL, le 2 mai 2024 /CNW/ - Le Centre de transfert d'entreprise du Québec (CTEQ) se réjouit de l'annonce faite par le ministre Pierre Fitzgibbon dans le cadre de la 7e édition du Sommet du repreneuriat. Au cours de son intervention, le ministre a annoncé que le gouvernement du Québec, par l'entremise d'Investissement Québec, et le Fonds de solidarité FTQ s'allient pour soutenir la recapitalisation du Fonds de transfert d'entreprise du Québec (FTEQ). Le gouvernement injectera ainsi un montant pouvant aller jusqu'à 20 millions de dollars dans ce fonds, alors que le Fonds de solidarité FTQ investira une somme de 10 millions de dollars.

UN LEVIER FINANCIER PORTEUR

Le financement d'un transfert d'entreprise est toujours une étape charnière. Le FTEQ favorisera la pérennisation des entreprises québécoises en offrant aux repreneurs du financement qui permettra de soutenir leurs démarches de transfert d'entreprise. Les outils de financement comme le FTEQ sont donc particulièrement importants face à l'augmentation des intentions de transfert.

NOUVELLE VISION GOUVERNEMENTALE

Le ministre en a profité pour aborder sa vision d'avenir du repreneuriat et du rôle que le CTEQ sera appelé à jouer. Actuellement, la microentreprise et la TPE sont bien desservies par l'écosystème. Cependant, afin d'amplifier l'impact de l'accompagnement sur le tissu entrepreneurial québécois, une nouvelle offre de service pour les entreprises significatives verra le jour. À ce niveau, le CTEQ aura un rôle de premier plan à jouer.

« L'annonce faite aujourd'hui témoigne de l'importance accordée au repreneuriat comme moteur de développement économique et de maintien de la vitalité des écosystèmes entrepreneuriaux du Québec. Le gouvernement peut compter sur le plein soutien du CTEQ pour réaliser ces objectifs ambitieux en lien avec sa nouvelle vision », a déclaré Alexandre Ollive, président-directeur général du CTEQ.

