Le Plan stratégique 2026-2029 du CCRRA mise sur la protection des Canadiens et la résilience du secteur de l'assurance

TORONTO et MONTRÉAL, le 12 mai 2026 /CNW/ - Le Conseil canadien des responsables de la réglementation d'assurance (CCRRA) a publié son Plan stratégique 2026-2029, dans lequel il expose les priorités qui orienteront la collaboration entre les organismes de réglementation du pays et la surveillance du secteur canadien de l'assurance au cours des trois prochaines années.

S'appuyant sur les solides assises établies par les plans stratégiques antérieurs, le Plan 2026-2029 met davantage l'accent sur le rôle réglementaire fondamental du CCRRA, à savoir définir les risques émergents et y répondre, favoriser la convergence des attentes réglementaires et améliorer la gouvernance afin de rehausser l'efficience et l'efficacité. Ensemble, ces priorités appuient le traitement équitable des clients, la confiance à l'égard du système d'assurance et la résilience de l'économie canadienne.

« Une réglementation efficace de l'assurance joue un rôle important en protégeant les Canadiens et en soutenant la vigueur et la résilience du Canada, en particulier dans une conjoncture marquée par des tensions géopolitiques exacerbées, une économie incertaine et des risques systémiques en mutation, autant d'enjeux qui nécessitent une approche réglementaire réfléchie, mesurée et tournée vers l'avenir », a déclaré Patrick Déry, président du CCRRA. « Reflétant notre volonté de prioriser les activités réglementaires fondamentales et les partenariats solides, ce plan stratégique aidera les organismes de réglementation à faire face aux risques émergents et à stimuler la confiance au sein du marché de l'assurance. »

Soutenir les Canadiens dans un environnement en mouvement

Le plan s'inscrit dans un paysage réglementaire qui évolue rapidement, façonné par la volatilité économique, les risques liés au climat, l'innovation technologique et les attentes grandissantes des consommateurs. Conscient de ces pressions, le CCRRA entend continuer de bonifier l'échange d'information, la supervision concertée et les réponses coordonnées entre organismes pour faire en sorte que la surveillance réglementaire demeure cohérente, agile et efficace.

Le plan s'articule notamment autour de l'utilisation et de l'amélioration continues d'outils partagés, comme la Déclaration annuelle sur les pratiques commerciales, qui fournit aux organismes de réglementation des données pancanadiennes afin d'orienter leur supervision et de définir les risques émergents pouvant toucher les consommateurs.

Un plan harmonisé axé sur les résultats

Le Plan stratégique 2026-2029 illustre l'engagement durable du CCRRA à l'égard de l'harmonisation réglementaire entre les provinces et territoires du pays, fondé sur la conviction que des approches coordonnées et cohérentes sont essentielles à la protection des Canadiens et au maintien de la confiance envers le secteur de l'assurance. Fort de plusieurs années d'efforts concertés, le CCRRA s'emploiera à promouvoir une convergence encore plus poussée des attentes réglementaires.

À propos du CCRRA

Le Conseil canadien des responsables de la réglementation d'assurance est une association intergouvernementale regroupant des organismes de réglementation d'assurance. Il a pour mandat de faciliter et de promouvoir un régime de réglementation canadien qui veille avec efficacité aux intérêts du public. Ses membres collaborent à l'élaboration de solutions aux questions de réglementation communes.

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SOURCE Conseil canadien des responsables de la réglementation d'assurance (CCRRA)