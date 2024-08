Annonce en lien avec la gestion des matières résiduelles en Mauricie

QUÉBEC, le 26 août 2024 /CNW/ - Le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette, convie les représentants des médias à une conférence de presse pour une annonce en matière de gestion des matières résiduelles, en Mauricie.

Pour l'occasion, le ministre Charette sera accompagné de la députée de Champlain, ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor, Mme Sonia Lebel, du député de Trois-Rivières, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, M. Jean Boulet, du député de Maskinongé, M. Simon Allaire, et de la députée de Laviolette−Saint-Maurice, Mme Marie-Louise Tardif.





Date : Mardi 27 août 2024, à 11 h 30



Les représentants des médias doivent confirmer leur présence en écrivant à [email protected] avant le 27 août à 8 h. Le lieu où se tiendra l'activité sera uniquement confirmé aux journalistes accrédités.

Source : Amélie Moffet Attachée de presse Cabinet du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides Tél. : 581 994-0205 Information : Relations avec les médias Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs [email protected] Tél. : 418 521-3991

