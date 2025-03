OTTAWA, ON, le 31 mars 2025 /CNW/ - Le Forum des politiques publiques (FPP), de concert avec la Fondation Rideau Hall (FRH) et la Fondation des Prix Michener (FPM), lance un programme de subventions non partisan qui arrive à point nommé pour aider les journalistes des petits et moyens organes de presse à couvrir les élections fédérales de 2025. Le fonds « Couvrir le Canada : Élections 2025 » vise à améliorer la couverture journalistique pendant la campagne électorale par l'octroi d'un financement qui veillera à ce qu'une information de haute qualité soit fournie aux Canadiens et Canadiennes.

Ce fonds, dont l'enveloppe totale jusqu'à 500 000 $ sera distribuée sous forme de subventions pouvant atteindre 35 000 $, permettra de financer des déplacements liés à la couverture des élections ainsi que la réalisation de reportages approfondis qu'il serait impossible de mener sans ce soutien. Les demandes seront évaluées par la Fondation des Prix Michener, et au moins 15 subventions seront octroyées.

« Cette initiative unique donne aux journalistes locaux une chance d'aller sur le terrain pour couvrir les questions et perspectives qui préoccupent réellement les citoyens et citoyennes du Canada en ce moment », s'est exclamée Margo Goodhand, présidente de la Fondation des Prix Michener. « En cette époque marquée par les médias sociaux, la désinformation et les rumeurs, les subventions offertes aideront à financer un bon journalisme d'intérêt public, le genre de journalisme capable de fortifier nos communautés, notre pays et notre démocratie. »

« Ce nouveau fonds répond à un problème crucial : avec l'effondrement des modèles d'affaires du journalisme, en particulier dans les médias de petite et moyenne taille, il n'est plus possible de garantir que la couverture des élections sera de haute qualité et basée sur les faits », explique Inez Jabalpurwala, présidente-directrice générale du FPP. « Nous sommes heureux d'aider à pallier ce problème en travaillant avec des philanthropes qui reconnaissent que la couverture journalistique de questions importantes pour les électeurs et électrices du pays est essentielle à une démocratie forte. »

Le fonds « Couvrir le Canada : Élections 2025 » a vu le jour grâce à la généreuse contribution de la Fondation Écho, de la Fondation Gordon et de la Fondation Rossy.

« Avoir un électorat mieux informé est une priorité non partisane qui profitera à toute la population canadienne », a souligné Teresa Marques, présidente-directrice générale de la Fondation Rideau Hall. « Le secteur philanthropique a un rôle important à jouer dans la couverture des élections en permettant la diffusion d'une grande variété de voix et de points de vue. Il offrira ainsi aux Canadiennes et aux Canadiens un accès à des reportages pertinents et impartiaux qui peuvent les aider à prendre des décisions éclairées. Cette initiative permettra de couvrir des sujets qui, autrement, n'auraient pas été abordés. Elle soutiendra tout à la fois les petites salles de presse locales, le journalisme de service public et la démocratie canadienne. »

Détails importants pour la soumission d'une demande

Les subventions sont principalement destinées aux organisations journalistiques canadiennes qualifiées (OJCQ) qui ont moins de 20 membres dans leur équipe éditoriale. Les candidatures de personnes ou d'organisations qui n'ont pas la désignation d'OJCQ, mais qui ont de solides antécédents journalistiques, pourraient être prises en considération.

Un rapport post-électoral pour orienter les politiques de demain

Le FPP, en collaboration avec la FRH et la FPM, rédigera un rapport post-électoral pour analyser le rôle du journalisme dans les élections et formuler des recommandations stratégiques.

À propos du Forum des politiques publiques (FPP)

Le FPP est un groupe de réflexion indépendant et non partisan qui a pour mission d'améliorer la démocratie canadienne et les politiques publiques par la recherche et la mobilisation.

À propos de la Fondation Rideau Hall (FRH)

La FRH est une organisation caritative nationale non partisane qui œuvre au renforcement de la démocratie canadienne et des secteurs du leadership, de l'éducation et de l'innovation au Canada.

À propos de la Fondation des Prix Michener (FPM)

La FPM fait l'éloge et la promotion de l'excellence en matière de journalisme d'intérêt public au Canada.

