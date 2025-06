Annonce des responsabilités du caucus de l'opposition officielle

QUÉBEC, le 26 juin 2025 /CNW/ - Le chef du Parti libéral du Québec, Pablo Rodriguez, en compagnie de la cheffe parlementaire de l'opposition officielle, Marwah Rizqy, annoncent les responsabilités des membres du caucus de l'opposition officielle.

« Je tiens à remercier sincèrement toute l'équipe, particulièrement les officiers, d'avoir tenu le fort et forcé le gouvernement à rendre des comptes pendant l'intérim de Marc. Aujourd'hui, on insuffle une nouvelle énergie avec cette formidable équipe de parlementaires talentueux, expérimentés et dévoués. On va quotidiennement défendre les Québécois et travailler pour leur donner un meilleur gouvernement aux prochaines élections car le Québec mérite mieux que la CAQ », déclare Pablo Rodriguez.

« Je suis fière de faire partie de cette équipe forte et compétente. Mais je suis surtout très fière de la place importante qu'occupent les femmes au sein du caucus libéral. Ensemble, on va talonner ce mauvais gouvernement », ajoute Marwah Rizqy.

Michelle Setlakwe

Mont-Royal-Outremont Leader parlementaire Institutions démocratiques Loi électorale Éthique Cybersécurité et numérique André Fortin Pontiac Whip en chef Enseignement supérieur Agriculture, pêcherie et alimentation Forêts Filomena Rotiroti Jeanne-Mance-Viger Présidente du caucus Développement économique régional Infrastructures Métropole Fred Beauchemin Marguerite-Bourgeoys Leader adjoint Finances Économie et innovation Administration gouvernementale Conseil du Trésor Défense et aéronautique Marc Tanguay LaFontaine Santé Capitale-Nationale Présidence - Comm. Culture et éducation Monsef Derraji Nelligan Transports et mobilité durable Énergie Présidence - Comm. Administration publique Enrico Ciccone Marquette Lutte contre l'intimidation Sports, loisirs, plein air, saines habitudes de vie Présidence - Comm. Agriculture, pêcheries, énergie et ressources naturelles Président de séance Marie-Claude Nichols Vaudreuil Affaires municipales Présidence - Comm. Transports et environnement Madwa-Nika Cadet Bourassa-Sauvé Éducation Culture et communications Emploi Langue française Francophonie Travail Vice-présidence - Comm. Finances André A. Morin Acadie Immigration, francisation et intégration Justice Ordres professionnels Paradis fiscaux Accès à l'information et protection des renseignements personnels Relations avec les Premières Nations et les Inuits Vice-présidence - Comm. Relations avec les citoyens Elisabeth Prass

D'Arcy-McGee Québécois d'expression anglaise Lutte contre l'itinérance Santé mentale Services sociaux Personnes vivant avec un handicap ou avec le spectre de l'autisme Membre du Bureau de l'Assemblée nationale Désirée McGraw Notre-Dame-de-Grâce Lutte contre les changements climatiques Commerce et relations internationales Économie sociale Présidente de séance Jennifer Maccarone

Westmount-Saint-Louis Sécurité publique Famille Lutte contre le racisme Communauté 2SLGBTQIA+ Solidarité sociale et action communautaire Membre du Bureau de l'Assemblée nationale Présidente de séance Brigitte Garceau

Robert-Baldwin Condition féminine Protection de la jeunesse Suivi du rapport Rebâtir la confiance Vice-présidence - Comm. Économie et travail Sona Lakhoyan Olivier

Chomedey Tourisme Vice-présidence - Comm. Institutions Gregory Kelley

Jacques-Cartier Jeunesse Ressources naturelles Vice-présidence - Comm. Aménagement du territoire Linda Caron

La Pinière Aînés, proches aidants, soins à domicile Protection des consommateurs Vice-présidence - Santé et services sociaux Virginie Dufour Mille-Îles Habitation Environnement Faune et parcs Membre du Bureau de l'Assemblée nationale

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Source : Maxime Doyon-Laliberté, Attaché de presse, Cabinet du chef de l'opposition officielle, 514 820-7267, [email protected]