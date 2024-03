TORONTO, le 6 mars 2024 /CNW/ - La Fondation pour le journalisme canadien (FJC) est fier d'annoncer les six premiers lauréats des Bourses FJC-Narcity pour les créatrices et créateurs d'actualités, offertes en partenariat avec Narcity Media Groups.

Les premiers récipiendaires des bourses de six semaines, ouvertes aux récents diplômés des programmes canadiens de journalisme postsecondaires, sont :

Les premiers lauréats des bourses FJC-Narcity pour les créatrices et créateurs d’actualités en vidéo sont Jessica Barile, Corinne Boyer, Rachel Ruth Pabiona Guanlao, Brahim ait Ouzineb, Tharsha Ravichakaravarthy et Amber Sandhu. (Groupe CNW/La Fondation pour le journalisme canadien)

Jessica Barile, de Montréal, QC;







Corinne Boyer, de Montréal, QC;







Rachel Ruth Pabiona Guanlao, de Toronto, ON;







Brahim Ait Ouzineb, d'Ottawa, ON;







Tharsha Ravichakaravarthy, de Toronto, ON; et







Amber Sandhu, de Vancouver, C.B.

« Le vidéo-journalisme joue un rôle de plus en plus important dans la façon dont les Canadiens obtiennent leurs nouvelles », a déclaré Susan Harada, présidente du jury. « C'est pourquoi des occasions uniques comme cette bourse - destinée à aider la prochaine génération de vidéastes à développer leurs compétences - sont indispensables pour l'avenir du journalisme. »

Appuyées par YouTube Canada et l'Initiative Google News, les bourses représentent une occasion unique de participer à la construction de l'avenir des infos locales au Canada, pour les récents diplômés des programmes canadiens de journalisme postsecondaires. Cette bourse de six semaines est conçue pour fournir aux créateurs d'actualités en herbe une formation complète et un mentorat de la part des rédacteurs en chef et des journalistes de Narcity Media, en mettant l'accent sur la création d'infos locales captivantes en vidéo, destinées à être publiées sur les réseaux sociaux de la créatrice / du créateur, ainsi que ceux de Narcity.

« Je suis ravie du groupe de candidats à cette bourse inaugurale », a déclaré Jackie Vandinther, responsable des Créatrices et Créateurs d'Actualités chez Narcity Media Group. « Ce groupe diversifié de journalistes émergents apporte une vaste gamme de compétences et d'expérience de vie, ce qui, à mon avis, est essentiel pour devenir un journaliste et un créateur de contenu accompli. »

En plus d'une précieuse formation sur la création de contenu vidéo probant, les récipiendaires recevront une bourse de 5 500 $.

Les boursiers de 2024 seront honorés lors de la cérémonie de remise des prix de la FJC le 12 juin à l'hôtel Fairmont Royal York à Toronto. Voir ci-après ou consulter la page web dédiée aux prix de la FJC .

Nous tenons à remercier YouTube Canada et l'initiative Google News pour leur parrainage de ce programme.

Les membres du jury pour les bourses FJC-Narcity pour les créatrices et créateurs d'actualités sont :

Susan Harada (présidente) professeure agrégée, École de journalisme et de communication, l'Université Carleton;

Owen Leitch, Producteur exécutif de marques mondiales, Narcity Media Group;

Jackie Vandinther, Responsable des bourses de créatrices et créateurs d'actualités, Narcity Media;

Natalie Turvey, Présidente et directrice générale de la FJC, et

Laurie Bergeron, Directrice adjointe des contenus, Narcity Media Group.

Cision est le partenaire de distribution exclusif de la FJC.

À propos de la Fondation pour le journalisme canadien

Fondée en 1990, la Fondation pour le journalisme canadien a comme mission de promouvoir, de célébrer et de faciliter l'excellence en journalisme. La fondation organise un prestigieux programme annuel de prix et de bourses, dont l'un des temps forts est un gala de l'industrie où des chefs de file de l'information, des journalistes et des entreprises canadiennes se réunissent pour célébrer les réalisations journalistiques exceptionnelles et la valeur du journalisme professionnel. Grâce à la série de conférences mensuelles « J-Talks », la FJC facilite le dialogue entre les journalistes, les gens d'affaires, les universitaires et les étudiants sur le rôle des médias dans la société canadienne et les défis persistants que connaissent les médias à l'ère numérique. La Fondation favorise également les possibilités d'éducation, de formation et de recherche en journalisme.

