En 2021, malgré la pandémie, un nombre record d'organisations d'envergure ont soumis leur candidature. Afin de célébrer ce remarquable succès, LGAF tiendra ses prestigieux Galas de reconnaissance annuels à Toronto (le 24 mai au Ritz-Carlton Toronto, sous la coprésidence d'honneur de Jaqui Parchment, cheffe de la direction de Mercer Canada et de John McKenzie, chef de la direction du TMX Group) ainsi qu'à Montréal (le 15 septembre au Palais des congrès de Montréal, sous la coprésidence d'honneur d'Anik Trudel, cheffe de la direction de Lavery et de Denis Giangi, président de Rolls-Royce Canada). Ces éditions rassembleront enfin en présentiel les têtes dirigeantes du monde des affaires et de la politique.

Les 10 organisations suivantes ont obtenu la Certification ParitéTM niveau Platine :

Accenture | Banque Nationale du Canada | Bell Canada | CBC/Radio-Canada | Intact Corporation Financière | JLL | Mercer (Canada) Ltd | Sodexo Canada Limitée | Sun Life | Ville de Montréal

Plus de 70 organisations d'envergure ont soumis leur candidature à la Certification ParitéTM et toutes celles qui ont été certifiées Bronze, Argent ou Or apparaitront sur notre site web dès le 8 mars :

« Alors que les employé.e.s reprennent le chemin du bureau, faisons en sorte que les bouleversements auxquels nous sommes confronté.e.s soient un catalyseur de changement et que la reprise se fasse sur les thèmes de la diversité, l'équité et l'inclusion. Le mode de travail hybride doit être une opportunité pour les femmes de contribuer et l'invisibilité virtuelle ne doit pas être un obstacle supplémentaire à leur avancement. Il n'est plus acceptable d'imputer notre manque de progrès à un manque de talent ou de savoir-faire. Si nous avons appris quelque chose au cours des 24 derniers mois, c'est que notre avenir sera façonné par ceux et celles qui n'ont pas eu voix au chapitre dans le passé ». Caroline Codsi, présidente fondatrice de La Gouvernance au Féminin

À PROPOS DE LA GOUVERNANCE AU FÉMININ

La Gouvernance au Féminin est un OBNL fondé en 2010 avec pour mission de soutenir, d'une part, les femmes dans leur avancement de carrière et leur accession à des organes décisionnels et, d'autre part, les organisations progressistes qui souhaitent resserrer l'écart entre les genres en milieu de travail et faire de la diversité, de l'équité et de l'inclusion une priorité.

