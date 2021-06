Annonce des lauréats du 28e Grand Prix canadien des nouveaux produits

Les tendances de 2020 en matière de nouveaux produits reflètent l'intérêt soutenu des Canadiens pour les produits alimentaires à base de plantes et la cuisine à la maison. Un nouveau Prix spécial a permis de souligner l'excellence des produits ethniques.

TORONTO, le 3 juin 2021 /CNW/ - Le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) est heureux de vous présenter les finalistes de la 28e édition annuelle du Grand Prix canadien des nouveaux produits.

Vingt-cinq entreprises ont remporté le très convoité Grand Prix canadien des nouveaux produits pour des produits qu'elles ont lancés sur le marché canadien en 2020. Parmi les gagnants figurent des fournisseurs, des boutiques, des entreprises familiales et des détaillants établis et nouveaux de partout au Canada.

Le Grand Prix canadien des nouveaux produits du CCCD est un prestigieux concours annuel des meilleurs nouveaux produits alimentaires et non alimentaires. Devenir lauréat du Grand Prix canadien marque souvent un tournant pour les entreprises en raison de la forte visibilité qu'une telle victoire leur confère devant d'importants détaillants, acheteurs et nouveaux consommateurs.

Cinq lauréats ont reçu des Prix spéciaux cette année : la marque Patak's, du groupe AB World Foods, est devenue la première récipiendaire du prix Excellence des produits ethniques pour ses Repas végétariens ; Patience Fruit & Co., une filiale de Fruit d'or, a remporté le prix du Produit tout-canadien pour ses Canneberges séchées biologiques sans sucre ajouté ; Save-On-Foods a gagné le prix du Produit le plus populaire auprès des consommateurs pour son Meilleur assortiment de gâteaux au fromage Western Family ; Maxwell House, de Kraft Heinz, est reparti avec le prix Innovation et originalité pour ses Dosettes de café entièrement compostables ; et Victory's Kitchen a reçu le prix Emballage innovateur pour ses Soupes à base de plantes Soup's On.

Le chef et président du jury Marcus Von Albrecht a supervisé les travaux du jury. Sur les 124 produits qui ont obtenu une note supérieure à 70 % pour leur qualité et leur caractère novateur, seuls 40 ont remporté le Grand Prix canadien des nouveaux produits - et la prestigieuse reconnaissance qui accompagne un tel exploit.

Parmi les entreprises qui ont gagné dans plusieurs catégories, citons les suivants : Metro inc., Walmart Canada, Federated Cooperatives Limited, Save-on-Foods, Sobeys Inc, Victory's Kitchen, Bonduelle Canada, Fruit d'or, Reynolds Consumer Products Canada et Kraft Heinz.

Pour consulter la liste complète des lauréats de cette année, rendez-vous à : rccgrandprix.ca/fr/gagnants.

Les commanditaires du Grand Prix canadien des nouveaux produits de cette année sont : reebee et The Food Professor Podcast.

À propos du Grand Prix canadien des nouveaux produits :

Maintenant dans sa 28e année, le Grand Prix canadien des nouveaux produits est un événement annuel qui célèbre les nouveaux produits de marques nationales et privées dans les catégories alimentaire et non alimentaire. Ce programme de prix offre une occasion unique aux participants de présenter des produits nouveaux à un jury d'experts de l'industrie et d'être reconnus par leurs pairs.

Le programme de récompenses est ouvert aux fabricants, fournisseurs et distributeurs. Pour être admissible, un produit doit avoir été mis sur le marché entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020. Les produits ont été jugés sur leur présentation et leur emballage, leurs attributs, leur caractère novateur et leur originalité ainsi que sur leur valeur globale pour le consommateur.

Liste des lauréats du 28e Grand Prix canadien des nouveaux produits par catégorie :

MARQUES NATIONALES

ALIMENTAIRE

Produits de boulangerie frais (précuits)

Pain biologique 22 grains et graines Oroweat

Bimbo Canada

Nécessaire à cuisson et pâtisserie, produits de boulangerie séchés

Farine tout usage biologique Robin Hood®

The J.M. Smucker Co.

Boissons

Dosettes de café entièrement compostables Maxwell House

Kraft Heinz Canada

Condiments et sauces

Sauce Mayoracha Heinz

Kraft Heinz Canada

Confiseries et desserts à longue durée de conservation

Bouchées d'énergie Chunkies

Theobroma Chocolat

Produits laitiers (lait, yogourt, fromage et tartinade)

Beurres de spécialité Gay Lea

Gay Lea Foods Co-Operative Ltd.

Charcuterie et fromages

Fromage naturel en tranches Balderson

Lactalis Canada

Aliments et repas préparés (réfrigérés ou surgelés)

Soupes à base de plantes Soup's On

Victory's Kitchen

Fruits et légumes (frais, réfrigérés ou surgelés)

Légumes surgelés testés pour les résidus de pesticides Arctic Gardens

Bonduelle Canada

Aliments et repas préparés à longue durée de conservation

Mini boîtes Bonduelle

Bonduelle Canada

Collations (salées)

Emballage découverte croustilles

Hardbite

Collations (sucrées)

Canneberges séchées biologiques sans sucre ajouté Patience Fruit & Co

& Co Fruit d'Or \

MARQUES NATIONALES

NON ALIMENTAIRE

Appareils et accessoires de cuisine

Plat de cuisson en aluminium 100 % recyclé Alcan

Reynolds Consumer Products Canada Inc.

Marchandises générales

Pièce Hello Kitty Papyrus

Carlton Cards

Produits de soins de santé - en vente libre

Comprimés à dissolution rapide en bouche de Nutrameltz

Nutrameltz Inc.

Papier, plastique et papier d'aluminium

Papier parchemin compostable non blanchi Reynolds Kitchens

Reynolds Consumer Products Canada Inc.

Soins personnels

Lotion pour le corps Live Clean®

Hain-Celestial Canada, ULC.

Produits pour animaux domestiques

Purina MD Pro Plan MD LiveClear MC

Pro Plan LiveClear Nestlé Purina

MARQUES PRIVÉES

ALIMENTAIRE

Produits de boulangerie frais (précuits)

Pain croissant Gold

Federated Co-operatives Limited

Boissons

Kombucha biologique Mieux-être

Metro inc.

Condiments et sauces

Vinaigrette pamplemousse et poivre rose Mieux-être Naturalia

Metro inc.

Confiseries et desserts à longue durée de conservation

Fruits en gelée Selection Premium

Metro inc.

Produits laitiers (lait, yogourt, fromage et tartinade)

Boisson au lait de coco originale Delicious Kitchen

Walmart Canada

Charcuterie et fromages

Fromage PURE Gold

Federated Co-operatives Limited

Desserts (frais, réfrigérés ou surgelés)

Meilleur assortiment de gâteaux au fromage Western Family

Save-On-Foods Limited Partnership

Aliments et repas préparés (réfrigérés ou surgelés)

Burgers végétariens de pois chiche

Longo Brothers Fruit Markets Inc.

Fruits et légumes (frais, réfrigérés ou surgelés)

Burgers sans viande Cal & Gary's

Calgary Co-op Association Ltd

Viande, œufs et fruits de mer (frais, réfrigérés ou surgelés)

Saucisses de porc Simple naturellement Compliments

Sobeys Inc.

Aliments et repas préparés à longue durée de conservation

Pates PURE Gold

Federated Co-operatives Limited

Collations (salées)

Croustilles à l'ancienne Irresistibles

Metro inc.

Collations (sucrées)

Coupoles au beurre d'arachide et chocolat noir avec sel de mer Selection Premium

Metro inc.

MARQUES PRIVÉES

NON ALIMENTAIRE

Soins pour bébé

Lingettes pour bébé Personnelle Bébé

Metro inc.

Marchandises générales

Pack de fête de vaisselle compostable Selection Eco

Metro inc.

Produits de soins capillaires

Lingettes nettoyantes pour barbe et moustache Personnelle

Metro inc.

Soins de santé - hygiène buccodentaire

Brosses à dents en bambou infusées au charbon Personnelle

Metro inc.

Produits de soins de santé - en vente libre

Poudre de protéines végétaliennes Be Better

Rexall Pharmacy Group Ltd.

Produits ménagers

Capsules concentrées PURE Gold

Federated Co-operatives Limited

Soins personnels

Serviettes en fibre biologique ultra minces avec ailes Personnelle Eco

Metro inc.

Produits pour animaux domestiques

Litière pour chats agglomérante jetable dans les toilettes

Walmart Canada

PRIX SPÉCIAUX

Excellence des produits ethniques

Repas végétariens Patak's

AB World Foods

Produit le plus populaire auprès des consommateurs

Meilleur assortiment de gâteaux au fromage Western Family

Save-On-Foods Limited Partnership

Innovation et originalité

Dosettes de café entièrement compostables Maxwell House

Kraft Heinz Canada

Emballage innovateur

Soupes à base de plantes Soup's On

Victory's Kitchen

Produit tout-canadien

Canneberges séchées biologiques sans sucre ajouté Patience Fruit & Co

& Co Fruit d'Or

À propos du Conseil canadien du commerce de détail

L'industrie du commerce de détail est celle qui comporte le plus grand nombre d'employeurs du secteur privé au Canada. Les membres du Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) sont responsables de plus des deux tiers des ventes au détail au pays. Le CCCD est une association à but non lucratif financée par cette industrie et représente les petites, moyennes et grandes entreprises de vente au détail dans toutes les collectivités du pays. En tant que la Voix du DétailMC au Canada, le CCCD est fier de représenter plus de 45 000 commerces de détail de tous types, des magasins à rayons aux épiceries, en passant par les magasins de spécialités, les magasins de rabais, les commerces de détail indépendants et les boutiques en ligne. www.commercedetail.org/

Les membres du CCCD appartenant au secteur des épiceries représentent plus de 95 % du marché de l'alimentation au Canada. Ils fournissent des services essentiels et constituent une importante source d'emplois dans les petites et grandes collectivités du pays. Ils ont de solides programmes de marques privées et vendent des produits de toutes les catégories d'aliments.

