HONG KONG, 28 mai 2026 /CNW/ -

Le prix Shaw en astronomie est décerné en parts égales à

Les lauréats des prix Shaw 2026 (de gauche à droite) : Ken’ichi Nomoto et Stanford Woosley, prix Shaw en astronomie ; Anne Dejean, Hugues de Thé et Zhu Chen, prix Shaw en sciences de la vie et médecine ; Emmanuel Candès et Camillo De Lellis, prix Shaw en sciences mathématiques. (PRNewsfoto/Shaw Prize)

Ken'ichi Nomoto

professeur émérite et scientifique principal invité du Kavli Institute for the Physics and Mathematics of the Universe, Université de Tokyo, Japon et

Stanford Woosley

professeur d'astronomie et d'astrophysique, Université de la Californie, Santa Cruz, États-Unis

pour leurs études sur les explosions stellaires et l'origine des éléments.

Le prix Shaw en sciences de la vie et en médecine est décerné en parts égales à

Anne Dejean

professeure émérite, Institut Pasteur, France

Hugues de Thé

professeur et titulaire de la Chaire d'oncologie cellulaire et moléculaire, Collège de France et

Zhu Chen

professeur, Hôpital Ruijin, École de médecine, Université Jiao Tong de Shanghai, PRC

pour la découverte des bases moléculaires et cellulaires de la leucémie promyélocytaire aiguë et la mise au point d'une thérapie synergique ciblée qui a transformé la maladie de l'un des cancers les plus mortels à l'un des plus curables.

Le prix Shaw en sciences mathématiques est décerné en parts égales à

Emmanuel Candès

chaire Barnum-Simons en mathématiques et statistiques, Université Stanford, États-Unis et

Camillo De Lellis

professeur IBM von Neumann, École de mathématiques, Institute for Advanced Study, Princeton, États-Unis

pour leurs contributions révolutionnaires à l'utilisation de techniques profondes de l'analyse mathématique pour comprendre rigoureusement les problèmes appliqués dans la théorie de l'information, le traitement du signal et les statistiques d'une part, et à l'étude des singularités dans la théorie des mesures géométriques et la dynamique des fluides d'autre part.

Mercredi 27 mai 2026. Lors de la conférence de presse d'aujourd'hui à Hong Kong, la fondation Shaw Prize a annoncé les lauréats des prix Shaw pour l'année 2026. L'information a été publiée sur www.shawprize.org à 15h30, heure de Hong Kong (UTC 07h30).

Les prix Shaw comprennent quatre prix annuels (astronomie, sciences de la vie et médecine, et sciences mathématiques), décernés depuis 2004, ainsi que le nouveau prix en informatique, qui sera décerné à compter de 2027. Chacun offre un prix de 1,2 million USD. Ce sera la vingt-troisième année de remise de prix et la date de la cérémonie sera annoncée en temps et lieu.

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le présent communiqué est une traduction. Pour une précision professionnelle, veuillez vous référer à la version originale en anglais.

SOURCE Shaw Prize

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