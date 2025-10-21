HONG KONG, 21 octobre 2024 /CNW/ -- Les prix Shaw ont été remis aujourd'hui à cinq lauréats de Shaw lors de la cérémonie de remise des prix 2025, qui s'est tenue au Hong Kong Convention and Exhibition Centre. Environ 600 invités de divers secteurs ont participé à l'événement.

Les professeurs Kenji Fukaya, Wolfgang Baumeister, Reinhard Genzel, George Efstathiou et John Richard Bond lors de la cérémonie de remise des prix Shaw 2025. (PRNewsfoto/Shaw Prize)

Dans son discours d'ouverture, le professeur Kenneth Young, président du conseil des prix Shaw, a exprimé sa profonde tristesse à la suite du décès du professeur Chen-ning Yang, membre fondateur des prix Prize. Le professeur Young a souligné le rôle central du professeur Yang dans l'élaboration du prix depuis sa création, ainsi que son influence profonde sur son développement et son importance mondiale. Au nom de la Shaw Prize Foundation, le professeur Young a transmis ses sincères condoléances à la famille, aux amis et à la communauté scientifique mondiale du professeur Yang.

Les lauréats du prix Shaw 2025, le professeur John Richard Bond, le professeur George Efstathiou, le professeur Wolfgang Baumeister et le professeur Kenji Fukaya, ont ensuite reçu leurs prix des mains du professeur Reinhard Genzel, président du conseil d'administration. Chaque prix Shaw est également assorti d'une récompense monétaire d'une valeur de 1,2 million de dollars américains.

Les professeurs Bond et Efstathiou, reconnus pour leurs études sur les fluctuations dans le fond diffus cosmologique, se sont rappelé leur amitié et leur collaboration de plusieurs décennies. Ils ont célébré leurs liens personnels et intellectuels et leur réseau mondial de collaborateurs qui ont façonné leur travail.

Au cours de son discours d'acceptation, le professeur Baumeister, reconnu pour son travail pionnier dans le domaine de la tomographie cryogénique par électrons, a fait le point sur son parcours sur la visualisation des structures cellulaires dans leur environnement natif, en mettant l'accent sur la nature collaborative des percées scientifiques, et a défendu la science sans frontières.

Le professeur Fukaya, dont le travail couvre la géométrie riemannienne, la géométrie symplectique et la théorie de jauge, a partagé ses réflexions sur la nature solitaire du travail mathématique et sur la reconnaissance rare, mais combien importante qu'il apporte. Il a exprimé ses sincères remerciements à ses collaborateurs et à sa famille pour leur soutien indéfectible tout au long de son parcours de mathématicien.

