HONG KONG, 10 février 2026 /CNW/ - Le 28 janvier, la Fondation du prix Shaw a annoncé la création du prix Shaw d'informatique, qui vient s'ajouter aux prix existants en astronomie, en sciences de la vie et médecine et en sciences mathématiques.

C'est un comité de sélection inaugural composé de spécialistes de renommée mondiale qui désignera le(s) premier(s) lauréat(s). Les candidatures seront ouvertes de septembre à novembre 2026, et l'annonce des lauréats est prévue pour le printemps 2027.

Lauréats du prix Turing, anciens présidents d’université ou hauts responsables des secteurs de l’informatique et de l’éducation, les membres du comité de sélection du prix Shaw d’informatique sont des spécialistes chevronnés originaires de diverses régions. (PRNewsfoto/Shaw Prize)

Le comité est dirigé par la professeure Jennifer Chayes, doyenne de la faculté d'informatique, de sciences des données et de la société de l'université de Californie à Berkeley. Mme Chayes a souligné que l'un des principaux atouts du comité était la diversité de sa composition : « Notre comité réunit des compétences extraordinaires provenant du monde entier, qui renvoient à la nature internationale et interdisciplinaire de l'informatique aujourd'hui. Cette diversité est un gage d'équilibre, d'inclusivité et de rigueur dans le processus d'évaluation. »

Le professeur Tony Chan, qui a présidé le comité de planification du nouveau prix, fait également partie du comité de sélection. Ancien président de l'université des sciences et technologies de Hong Kong et de l'université des sciences et technologies du roi Abdallah, il espère que le prix Shaw, « grâce à son prestige et à sa crédibilité, légitimera la reconnaissance des contributions véritablement remarquables dans le domaine de l'informatique. »

Un autre ancien président d'université membre du comité est le professeur John L. Hennessy, qui a présidé l'université Stanford pendant 16 ans et a été lauréat du prix A.M. Turing de l'Association for Computing Machinery (ACM) en 2017. « J'ai bon espoir que le prix Shaw permettra de reconnaître pleinement l'importance et la profondeur intellectuelle de l'informatique comme discipline », a-t-il déclaré.

Le comité comprend trois autres lauréats du prix Turing : les professeurs Jack Dongarra, Yann Le Cun et Joseph Sifakis. Le professeur Dongarra, lauréat du prix Turing en 2021 et actuellement professeur de recherche émérite à l'université du Tennessee, à Knoxville, a insisté sur le privilège de contribuer à la définition de ce nouveau prix dès son lancement : « J'espère que le prix montrera que les idées audacieuses et novatrices, en particulier les plus récentes, sont positivement perçues, appréciées et saluées par la communauté internationale. »

Le professeur Sifakis, lauréat du prix en 2007 et actuellement directeur de recherche émérite du CNRS au laboratoire Verimag, a évoqué les défis majeurs de la discipline : « La réponse à la quête de l'intelligence réside dans l'exploration des phénomènes mentaux et dans la compréhension de l'apparition de la conscience chez les organismes vivants. »

Le professeur Le Cun, président exécutif d'AMI Labs, et Jacob T. Schwartz, professeur d'informatique à l'université de New York, ont reçu le prix Turing en 2018. Yann Le Cun a occupé pendant de nombreuses années le poste de directeur scientifique de l'IA chez Meta.

« L'informatique et le calcul comptent parmi les capacités humaines les plus cruciales », a commenté le professeur Harry Shum, président du conseil de l'université des sciences et technologies de Hong Kong. Il a reconnu le pouvoir de l'informatique : « Nous atteignons rapidement le niveau de l'intelligence humaine. Cela aura un impact profond et sans précédent sur l'humanité, principalement bénéfique, mais aussi porteur de nombreuses préoccupations. »

Jeannette M. Wing, vice-rectrice principale chargée de la recherche et professeure d'informatique à l'université Columbia, a conclu ces perspectives en ajoutant : « C'est un hommage que la Fondation du prix Shaw rend à notre discipline et aux chercheurs qui ont non seulement ouvert la voie à une compréhension scientifique du calcul informatique, mais aussi mis au point une technologie qui a transformé tous les aspects de notre vie. »

« Le présent communiqué est une traduction. Pour une précision professionnelle, veuillez consulter la version anglaise originale. »

