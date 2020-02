Annonce des gagnants de Solutions énergétiques novatrices Canada

VANCOUVER, le 12 févr. 2020 /CNW/ - Le Canada contribue à bâtir une économie sobre en carbone. C'est pourquoi nous investissons dans le développement de nouvelles technologies innovantes qui nous aideront à combattre les changements climatiques, à stimuler l'économie et à créer de bons emplois pour les Canadiens.

Le ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Seamus O'Regan, a annoncé aujourd'hui les dix gagnants de Solutions énergétiques novatrices Canada (SENC) - un programme public-privé unique en son genre au Canada destiné à accélérer le développement de technologies d'énergie propre susceptibles de réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale.



Chacun des gagnants pourrait recevoir jusqu'à 3 millions de dollars pour mettre au point sa technologie d'énergie propre et aura la possibilité d'obtenir des investissements privés supplémentaires de Breakthrough Energy Ventures, de la Banque de développement du Canada et d'autres groupes. Les gagnants sont les suivants :



Havelaar Canada, de Toronto ( Ontario ) - pour le développement d'une technologie qui permettra de recharger les véhicules électriques jusqu'à six fois plus rapidement.

Intelligent City Inc., de Vancouver (Colombie-Britannique) - pour le développement d'une combinaison de technologies innovantes qui faciliteront la construction de logements familiaux carboneutres et à consommation énergétique nette zéro.

G-Batteries, d'Ottawa (Ontario) - pour la création de batteries au lithium-ion à recharge ultrarapide pour les véhicules électriques.

Ekona Power Inc., de Vancouver (Colombie-Britannique) - pour la production d'hydrogène propre et d'électricité à partir du méthane provenant de charges d'alimentation.

CarbonCure Technologies Inc., de Dartmouth (Nouvelle-Écosse) - pour l'application de solutions de captage du carbone dans le secteur du ciment par le stockage du dioxyde de carbone et le recyclage des résidus de produits en béton.

BIOME, de Toronto (Ontario) - pour l'augmentation de la productivité d'un parc éolien.

e-Zn Inc., de Toronto (Ontario) - pour la création d'une technologie à faible coût qui permettra de stocker l'énergie provenant de sources renouvelables d'énergie électrique comme l'éolien et le solaire.

Smarter Alloys Inc., de Waterloo (Ontario) - pour la production d'électricité zéro émission peu coûteuse à l'aide d'une technologie faisant appel à un moteur thermique.

CERT Systems Inc., de Toronto (Ontario) - pour la conversion du dioxyde de carbone en charges d'alimentation et en carburants conventionnels en vue de favoriser la décarbonation des secteurs de la fabrication de produits chimiques, des transports et de l'énergie.

Evercloak Inc., de Waterloo (Ontario) - pour la mise au point d'une technologie de déshumidification pour climatiseurs qui diminuera les émissions de gaz à effet de serre et réduira la consommation d'énergie des systèmes de refroidissement de plus de 50 %.

Lancé en partenariat avec Breakthrough Energy et la Banque de développement du Canada, SENC s'inscrit dans le cadre d'un nouveau volet du Programme d'innovation énergétique de RNCan et repose sur un objectif commun : préparer un avenir énergétique propre qui soit à la fois durable et résilient.

Le programme est en passe de faire de notre pays un chef de file du secteur de l'énergie propre, car il montre non seulement la détermination du Canada à accélérer l'innovation dans ce secteur grâce à des partenariats modèles et à des investissements, mais aussi sa volonté d'accélérer le développement et d'élargir l'application de technologies propres qui sont susceptibles de réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre.

Pour en savoir plus sur le programme SENC : https://www.rncan.gc.ca/solutions-energetiques-novatrices-canada/21914.

Citations



« Notre gouvernement est fier de soutenir Solutions énergétiques novatrices Canada, un programme qui permet aux secteurs public et privé d'unir leurs forces pour transformer le secteur énergétique du Canada. Au nom des Canadiennes et des Canadiens, je félicite toutes les entreprises gagnantes. Je me réjouis à l'idée de voir leurs innovations contribuer à la transformation de notre avenir énergétique. »

L'honorable Seamus O'Regan

Ministre des Ressources naturelles du Canada



« À cette étape palpitante du programme Solutions énergétiques novatrices Canada, nous constatons avec plaisir que notre partenariat avec RNCan a été des plus fructueux. Nous avons hâte de voir les résultats de ces technologies révolutionnaires et leurs effets sur les changements climatiques et nous surveillerons attentivement le parcours de leurs concepteurs vers la prospérité. »

Eric Toone

Directeur administratif exécutif, Breakthrough Energy Ventures



« Les entreprises canadiennes de technologies propres ont un potentiel de croissance énorme, mais des besoins financiers complexes. En tant que banque de développement, nous souhaitons les accompagner dans leur cheminement vers la commercialisation. Notre mission est de soutenir leur croissance, et nous avons une occasion idéale pour le faire avec RNCan et Breakthrough Energy Ventures! Félicitations à tous les gagnants : ils offrent un bel exemple de ce que nous pouvons faire pour développer notre économie et avoir un impact positif sur l'environnement. »

Michael Denham

Chef de la direction, Banque de développement du Canada

Renseignements connexes



Solutions énergétiques novatrices Canada

Programme d'innovation énergétique

Breakthrough Energy

Banque de développement du Canada

Descriptions des projets

Liens connexes

