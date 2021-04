Annonce des finalistes du 28e Grand Prix canadien des nouveaux produits

Les tendances de 2020 en matière de produits nouveaux reflètent l'intérêt soutenu des Canadiens pour les produits alimentaires à base de plantes ainsi que pour la cuisine à la maison. Un nouveau Prix spécial soulignera l'excellence des produits ethniques

TORONTO, le 8 avril 2021 /CNW/ - Le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) est heureux d'annoncer les finalistes de la 28e édition annuelle du Grand Prix canadien des nouveaux produits.

Les finalistes du 28e Grand Prix canadien représentent les 124 nouveaux produits alimentaires et biens de consommation emballés les plus impressionnants lancés sur le marché canadien en 2018.

Le sceau de finaliste du Grand Prix canadien (Groupe CNW/Retail Council of Canada) Quelques-uns des produits finalistes (Groupe CNW/Retail Council of Canada)

Les candidatures ont été présentées autant par des entreprises bien établies que par des nouveaux fournisseurs, des petites boutiques et des commerces familiaux de partout au Canada.

« Jamais au cours de l'histoire récente, les Canadiens n'ont passé plus de temps à la maison qu'en 2020, a déclaré Diane J. Brisebois, présidente et directrice générale du Conseil canadien du commerce de détail (CCCD). Ils ont besoin de produits à préparer chez eux pour répondre à leurs besoins d'aventures dans le monde des saveurs. Ils cherchent à faire de nouvelles expériences gustatives en goûtant à des mets préparés à part d'ingrédients de qualité et susceptibles de plaire à différents palais. »

« Chaque année, je suis fasciné par la façon dont les produits finalistes reflètent les intérêts changeants des Canadiens, a ajouté Marcus A. von Albrecht, chef et président du jury, qui supervise le Grand Prix canadien des nouveaux produits depuis 22 ans. La catégorie des produits à base de plantes continue de s'élargir. Nous assistons aussi à des développements incroyables dans les produits fromagers végétaliens de qualité supérieure, mais à un déclin des plateaux de charcuteries italiennes, des fromages et des desserts. Les emballages évoluent également, la tendance étant aux conceptions plus simples et aux couvercles transparents, ce qui correspond à la demande croissante des consommateurs de voir les produits alimentaires avant de les acheter. »

Le jury de cette année était composé de 33 spécialistes de l'industrie alimentaire et des épiceries. Le processus d'évaluation est rigoureux et exige que, pour être désigné finaliste, un produit obtienne une note globale d'au moins 70 %. Les jurés ont évalué les produits alimentaires et non alimentaires dans quatre catégories : l'innovation et l'originalité, les caractéristiques des produits, la présentation et l'emballage et la valeur globale pour le consommateur. Les entreprises finalistes pourront utiliser le prestigieux sceau de finaliste du Grand Prix canadien des nouveaux produits sur leur produit. Elles profiteront également d'une grande visibilité dans plusieurs publications, numériques et imprimées, distribuées aux Canadiens partout au pays.

Cette année, le CCCD, en consultation avec la Chambre de commerce noire du Canada, a créé un nouveau Prix spécial soulignant l'excellence des produits ethniques afin de tenir compte de l'intérêt des Canadiens pour une plus grande diversité de produits et pour les marques émergentes. Le prix Excellence des produits ethniques sera décerné à un produit qui aura impressionné le jury. Ce produit devra répondre aux besoins des consommateurs et devra être préparé à partir d'ingrédients ou grâce à des méthodes de fabrication dont l'origine ethnique pourra être démontrée.

Les gagnants de la 28e édition annuelle du Grand Prix canadien des nouveaux produits seront annoncés le 3 juin 2021 au cours d'un gala virtuel.

Voici la liste complète des produits finalistes du Grand Prix canadien des nouveaux produits. Il est aussi possible de les voir en photo sur notre site.

À propos du Conseil canadien du commerce de détail

L'industrie du commerce de détail est celle qui comporte le plus grand nombre d'employeurs du secteur privé au Canada. Les membres du Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) sont responsables de plus des deux tiers des ventes au détail au pays. Le CCCD est une association à but non lucratif financée par cette industrie et représente les petites, moyennes et grandes entreprises de vente au détail dans toutes les collectivités du pays. En tant que la Voix du DétailMC au Canada, le CCCD est fier de représenter plus de 45 000 commerces de détail de tous types, des grands magasins aux épiceries, en passant par les magasins de spécialités, les magasins de rabais, les commerces de détail indépendants et les boutiques en ligne. https://www.commercedetail.org/

Les membres du CCCD appartenant au secteur des épiceries représentent plus de 95 % du marché de l'alimentation au Canada. Ils fournissent des services essentiels et constituent une importante source d'emplois dans les petites et grandes collectivités du pays. Ils ont de solides programmes de marques privées et vendent des produits de toutes les catégories d'aliments.

SOURCE Retail Council of Canada

Renseignements: Personne-ressource : Branka Stavric, [email protected]

Liens connexes

http://www.retailcouncil.org