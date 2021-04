OTTAWA, ON, le 13 avril 2021 /CNW/ - Les 4 800 producteurs d'œufs et de volaille du Canada accueillent favorablement l'annonce d'aujourd'hui des deux nouveaux programmes qui ont été créés par Agriculture et Agroalimentaire Canada pour atténuer les répercussions de l'Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) sur le marché au cours des 10 prochaines années.

Le premier programme aidera directement les producteurs d'œufs et de volaille à apporter des améliorations continues à leurs opérations et à améliorer l'efficacité et la durabilité à long terme de leurs fermes. Le Programme d'investissement à la ferme pour la volaille et les œufs stimulera l'activité économique et les investissements dans les collectivités rurales et urbaines du Canada à un moment où nos petites entreprises sont en difficulté et où nos économies locales en ont le plus besoin.

Le deuxième programme, le Programme de développement des marchés du dindon et du poulet, aidera ces secteurs à accroître la contribution des consommateurs et à continuer de promouvoir les produits canadiens auprès de la population canadienne.

Ensemble, ces programmes permettront aux producteurs de planifier pour l'avenir, de participer à la dynamique unique de leurs industries respectives et de contribuer à l'atteinte des objectifs du Canada en matière de croissance du secteur agricole. Les Producteurs d'œufs du Canada, les Producteurs de poulet du Canada, les Éleveurs de dindon du Canada et les Producteurs d'œufs d'incubation du Canada remercient l'honorable ministre Bibeau et son équipe pour avoir défendu les intérêts des producteurs de volaille et d'œufs.

L'annonce d'aujourd'hui porte sur l'investissement de 691 millions de dollars dans la mise en place de ces programmes pour pallier les répercussions du PTPGP sur les secteurs des œufs et de la volaille. Nous avons hâte de poursuivre ce travail avec le gouvernement pour remédier aux pertes causées par l'Accord Canada-États-Unis-Mexique.

Les Producteurs d'œufs du Canada, les Producteurs de poulet du Canada, les Éleveurs de dindon du Canada et les Producteurs d'œufs d'incubation du Canada sont la voix des producteurs des secteurs canadiens de la volaille et des œufs soumis à la gestion de l'offre. Nous sommes une force stabilisatrice au Canada rural et nous faisons partie de la solution économique du pays en contribuant 11,1 milliards de dollars au PIB et en soutenant plus de 144 000 emplois.

SOURCE Les Producteurs de poulet du Canada

Renseignements: Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter : Marty Brett, agent principal des communications corporatives, 613-566-5926 ou [email protected]

Liens connexes

https://www.chickenfarmers.ca/