ANNONCE DE LA MINISTRE SONIA BÉLANGER SUR LE CONVENTIONNEMENT DES CHSLD : UN PAS DE PLUS POUR L'ÉQUITÉ DES SOINS OFFERTS AUX AÎNÉS

MONTRÉAL, le 22 mai 2023 /CNW/ - L'Association des établissements de longue durée privés du Québec (AELDPQ) salue le conventionnement de cinq autres CHSLD annoncé aujourd'hui par la ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé, Madame Sonia Bélanger.

« Depuis des mois, l'AELDPQ sensibilise les autorités gouvernementales à l'urgence de conventionner rapidement l'ensemble des CHSLD privés afin d'assurer des soins plus équitables aux personnes hébergées et de rehausser les conditions de travail des employés. Nous sommes heureux de voir que le gouvernement intensifie ses efforts afin de compléter ce processus tant attendu par notre personnel, nos résidents et leur famille.

Le conventionnement permettra à tous les aînés du Québec, peu importe où ils résident, de bénéficier des mêmes ressources que celles prévues pour le secteur public. Le gouvernement du Québec peut compter sur notre entière collaboration pour mener à terme ce processus qui garantira des soins de plus grande qualité et une stabilité de notre personnel, et ce, le plus rapidement possible. »

- M. Paul Arbec, président de l'AELDPQ.

À propos de l'AELDPQ

L'Association des établissements de longue durée privés du Québec (AELDPQ) représente les propriétaires et gestionnaires de la majorité des 40 CHSLD privés non conventionnés (PNC) du Québec. Il est à noter que tous les CHSLD PNC détiennent un permis délivré par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et sont assujettis à la Loi sur les services de santé et services sociaux. Ils doivent aussi détenir le sceau d'Agrément.

La mission de l'AELDPQ est d'accompagner et de représenter les CHSLD PNC afin qu'ils bénéficient des ressources nécessaires pour offrir une qualité et une continuité de soins et de services sécuritaires à leurs résidents.

SOURCE Association des Établissements de Longue Durée Privés du Québec (AELDPQ)

Renseignements: Jérémy Drivet, 438-391-7219, [email protected]