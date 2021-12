TORONTO, le 16 déc. 2021 /CNW/ - Les Organismes canadiens de réglementation en assurance (OCRA) ont le plaisir d'annoncer la nomination de M. Eric Jacob au poste de président des OCRA.

M. Jacob est le surintendant de l'assistance aux clientèles et de l'encadrement de la distribution, de l'Autorité des marchés financiers (AMF). Il possède plus de 20 ans d'expérience de cadre le secteur des services financiers - assurance, banques et valeurs mobilières.

Les membres des OCRA désirent également souligner le leadership exemplaire, les contributions et l'engagement de longue date de Ron Fullan, le président sortant. Sous la direction de M. Fullan, les OCRA ont mis en œuvre un Programme de qualification du permis d'assurance-vie dans l'ensemble du Canada. M. Fullan a également joué un rôle important dans le renforcement de la collaboration parmi les membres des OCRA et entre les OCRA et le Conseil canadien des responsables de la réglementation d'assurance (CCRRA). Il a également supervisé la mise en œuvre de la base de données conjointe OCRA/CCRRA sur le Registre des décisions disciplinaires des régulateurs canadiens en assurances (RDDRCA) et des lignes directrices conjointes OCRA/CCRRA sur le traitement équitable des consommateurs.

« Je tiens à remercier M. Ron Fullan de son leadership exceptionnel et d'avoir mené l'organisation à son état de maturité actuel. Les membres des OCRA demeurent déterminés à soutenir une approche cohérente de la protection des consommateurs par la réglementation des intermédiaires en assurance. Je suis honoré d'être élu président des OCRA et reconnaissant de la confiance qui m'est accordée. Je me réjouis de continuer à travailler avec les membres des OCRA ainsi que l'industrie à assurer un traitement équitable des clients », a déclaré Eric Jacob.

À propos des OCRA

Les Organismes canadiens de réglementation en assurance sont un réseau d'organismes de réglementation canadiens qui se consacrent à l'uniformisation des normes de qualification et de conduite des affaires pour les intermédiaires en assurance.

