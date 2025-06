TORONTO, le 26 juin 2025 /CNW/ - Les Organismes canadiens de réglementation en assurance (OCRA), un regroupement national de responsables de l'encadrement réglementaire des services d'assurance, rappellent que le 28 juin est la Journée nationale de sensibilisation à l'assurance au Canada. À cette occasion, ils incitent les Canadiens à vérifier leur police d'assurance et à s'entretenir avec un professionnel en assurance titulaire d'un permis pour vérifier que leur habitation et leurs biens sont adéquatement couverts.

L'assurance protège financièrement contre certains imprévus, comme un sinistre, une maladie ou un décès. Pourtant, bien des assurés se rendent compte trop tard, et souvent au moment de faire une réclamation, qu'ils ont sous-estimé la valeur de leurs biens et du coût de reconstruction de leur maison. Il est donc primordial de s'assurer que leur couverture d'assurance habitation réponde bien à leurs besoins.

« À l'occasion de la Journée nationale de sensibilisation à l'assurance, le 28 juin, les Canadiens sont invités à revoir leur police d'assurance. Ont-ils une couverture suffisante en cas de sinistre? » souligne Louise Gauthier, présidente des OCRA. « Notre objectif est que chaque Canadien soit bien protégé. Nous encourageons tout le monde à profiter de cette occasion pour vérifier si leur couverture d'assurance répond toujours à leurs besoins. »

Exemples d'éléments à prendre en considération pour s'assurer que sa police d'assurance habitation correspond à ses besoins :

Y a-t-il eu des changements récents dans votre vie qui pourraient nécessiter une révision de votre police d'assurance?

Depuis la dernière fois que vous avez révisé votre police d'assurance, y a-t-il eu une réévaluation de la valeur de votre propriété ou avez-vous acquis des biens de valeur qui pourraient influencer le montant de protection dont vous avez besoin?

dernière fois que vous avez révisé votre police d'assurance, y a-t-il eu une réévaluation de la valeur de votre propriété ou avez-vous acquis des biens de valeur qui pourraient influencer le montant de protection dont vous avez besoin? Avez-vous effectué des travaux (comme finir le sous-sol) ou y a-t-il des facteurs économiques récents (comme la hausse des prix des matériaux) qui pourraient faire augmenter le coût pour reconstruire ou remplacer votre propriété aujourd'hui?

La prestation de services d'assurance est une activité réglementée au Canada; les représentants, agents et courtiers en assurance et les experts en sinistre doivent détenir un permis. Un professionnel titulaire d'un permis saura vous fournir de judicieux conseils pour vous aider à protéger ce qui vous importe le plus.

Vous souhaitez savoir si vous faites bien affaire avec un représentant, un agent, un courtier, une agence ou une société titulaire d'un permis? Consultez le site Web de l'autorité de réglementation de votre province ou territoire.

À propos des OCRA

Les OCRA offrent un espace de discussion aux organismes de réglementation canadiens dont le mandat est de veiller à l'uniformisation des normes de conduite des affaires et de compétences applicables aux intermédiaires en assurance. Les membres des OCRA travaillent ensemble à des projets qui favorisent une approche uniforme de protection des consommateurs au moyen de la réglementation des intermédiaires en assurance.

La liste exhaustive des organisations membres des OCRA se trouve au https://www.cisro-ocra.com/.

Relations avec les médias

En français (Montréal)

Sylvain Théberge

514 940-2176

En anglais (Toronto)

Ashley Legassic

416-226-7762

SOURCE Organismes canadiens de réglementation en assurance