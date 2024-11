TORONTO, le 28 nov. 2024 /CNW/ - Les Organismes canadiens de réglementation en assurance (OCRA) annoncent la publication d'un document traitant de la préparation à la cybersécurité dans l'utilisation de l'intelligence artificielle générative (l'« IA générative »), dont l'objectif est de sensibiliser les intermédiaires en assurance à l'importance d'adapter leur stratégie de préparation à la cybersécurité à l'emploi de cette technologie dans le cours de leurs activités.

L'IA générative sert à générer du contenu, notamment des courriels, des documents promotionnels ou la traduction de documents. Vu la popularité grandissante des robots conversationnels et des assistants virtuels faisant appel à l'IA générative et le sentiment de productivité qu'ils procurent à leurs utilisateurs, les intermédiaires devraient établir des directives en lien avec leur utilisation, et mettre en place des mesures de prévention des cyberincidents qui pourraient compromettre les renseignements confidentiels ou mener à leur vol.

Ce document propose des pratiques qui sont complémentaires à celles présentées dans le document de référence sur la préparation à la cybersécurité publié l'an dernier. Il met en relief l'importance que doivent accorder les intermédiaires à la gestion des cyberrisques et à la promotion d'une culture où chacun comprend la portée de son rôle et l'apport qu'il peut avoir sur le niveau de cybersécurité de son organisation.

Les OCRA invitent les intermédiaires à examiner leurs pratiques actuelles de cybersécurité et à prendre toutes les mesures de préparation nécessaires en la matière lorsqu'ils utilisent l'IA générative.

Pour accéder à ces documents, consulter le site Web des OCRA.

À propos des OCRA

Les OCRA offrent un espace de discussion aux organismes de réglementation canadiens dont le mandat est de veiller à l'uniformisation des normes de conduite des affaires et de compétences applicables aux intermédiaires en assurance. Les membres des OCRA travaillent ensemble à des projets qui favorisent une approche uniforme de protection des consommateurs au moyen de la réglementation des intermédiaires en assurance.

