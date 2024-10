TORONTO, le 30 oct. 2024 /CNW/ - Il est essentiel d'investir dans des programmes d'économie d'énergie pour aider les industries et les travailleurs à bâtir un avenir plus prospère et plus durable. Le gouvernement du Canada soutient le recours à des solutions de gestion de l'énergie novatrices parmi les partenaires de l'industrie au pays.

Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé aujourd'hui l'octroi de près de 20 millions de dollars en financement fédéral à la Société indépendante d'exploitation du réseau d'électricité (SIERE) dans le cadre du Programme des installations industrielles et manufacturières vertes (PIIMV). Cette aide financière permettra d'élargir le Programme de gestion stratégique de l'énergie de la SIERE.

Ressources naturelles Canada (RNCan) investit dans cette initiative pour aider la SIERE à soutenir les installations industrielles dans quatre domaines :

professionnels de l'énergie

gestionnaires de l'énergie

systèmes de gestion de l'énergie

gestion stratégique de l'énergie

Nous avons besoin de tels investissements pour réduire les émissions, optimiser le rendement énergétique et renforcer la compétitivité du secteur de l'énergie au Canada.

« Il faut aider l'industrie canadienne à réaliser ses objectifs d'efficacité énergétique si nous voulons non seulement renforcer notre compétitivité dans une économie mondiale en croissance où la demande d'énergie ne cesse de croître, mais aussi atteindre à terme nos objectifs de réduction des émissions. Le Programme de gestion stratégique de l'énergie de la Société indépendante d'exploitation du réseau d'électricité contribuera à réduire les coûts énergétiques et les impacts environnementaux en Ontario, ce qui permettra d'offrir une électricité verte plus efficace et moins coûteuse. En soutenant des programmes comme celui-ci, le gouvernement fédéral contribue grandement à la modernisation et à l'amélioration des systèmes énergétiques pour le bien de la population canadienne, d'un océan à l'autre. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« L'efficacité énergétique se traduit par des économies de coûts pour les entreprises canadiennes. Il est essentiel d'aider les installations industrielles canadiennes à atteindre leurs objectifs d'efficacité pour renforcer notre compétitivité dans l'économie mondiale. Nous sommes ravis de soutenir le Programme de gestion stratégique de l'énergie de la SIERE par un investissement de près de 20 millions de dollars qui permettra d'offrir une électricité plus efficace, plus fiable et moins coûteuse à la population ontarienne. »

Julie Dabrusin

Secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et du ministre de l'Environnement et du Changement climatique et députée de Toronto-Danforth



« À l'heure où la demande d'électricité va croissant dans le secteur industriel, l'aide financière de Ressources naturelles Canada permettra à la SIERE d'élargir et d'améliorer ses solutions de gestion de l'énergie. Ces programmes contribuent à maintenir l'efficacité et la compétitivité des installations industrielles ontariennes ainsi que la fiabilité et l'abordabilité de notre réseau. »

Lesley Gallinger

Présidente-directrice générale, SIERE

Les secteurs canadiens de l'industrie représentaient environ 3 650 PJ - ou plus de 40 % - de la consommation totale d'énergie au Canada en 2021.

en 2021. Les fonds versés à ce programme proviennent d'investissements prévus dans le budget de 2022, dont une enveloppe de 194 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2022-2023, qui permet à RNCan d'élargir son programme de gestion de l'énergie dans l'industrie en offrant, jusqu'en mars 2027, de l'aide financière à coûts partagés pour une série globale de mesures d'efficacité énergétique.

Conçu par Économisez l'énergie - la ressource de la SIERE à consulter pour connaître les possibilités en matière d'efficacité énergétique et s'informer sur le sujet en Ontario -, le Programme de gestion stratégique de l'énergie aidera les organisations à améliorer leur rendement énergétique en mettant en place de bonnes pratiques qui leur permettront d'économiser sur les coûts et l'énergie.

-, le Programme de gestion stratégique de l'énergie aidera les organisations à améliorer leur rendement énergétique en mettant en place de bonnes pratiques qui leur permettront d'économiser sur les coûts et l'énergie. Extension du programme de gestion de l'énergie dans l'industrie de RNCan, le PIIMV offre du soutien pour la mise en place de systèmes de gestion de l'énergie, la modernisation de biens d'équipements et la mise en œuvre d'activités de renforcement des capacités.

