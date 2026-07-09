Avis aux médias - ANNONCE D'UN TOURNANT IMPORTANT EN FORESTERIE AVEC LA NATION ATIKAMEKW
Nouvelles fournies parMinistère des Ressources naturelles et des Forêts
09 juil, 2026, 15:18 ET
LA TUQUE, QC, le 9 juill. 2026 /CNW/ - La ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Mme Kateri Champagne Jourdain, le vice-premier ministre, ministre de la Sécurité intérieure et ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, M. Ian Lafrenière, et le grand chef du Conseil de la Nation Atikamekw, M. Constant Awashish, invitent les représentants et représentantes des médias à une annonce marquant une nouvelle étape importante en gestion participative en foresterie.
Pour l'occasion, ils seront accompagnés du chef du Conseil des Atikamekw d'Opitciwan, M. Jean-Claude Méquish, du chef du Conseil des Atikamekw de Manawan, M. Sipi Flamand, et de la cheffe du Conseil des Atikamekw de Wemotaci, Mme Vivianne Chilton.
Date : Lundi 13 juillet 2026
Heure : 10 h 45
Lieu : La Tuque (le lieu vous sera précisé au moment de votre inscription)
Pour y participer, les représentants et représentantes des médias doivent s'accréditer avant le vendredi 10 juillet, à 16 heures, en écrivant à [email protected]. Le lieu exact de l'annonce leur sera communiqué par courriel avec la confirmation de leur inscription. Seules les personnes qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront assister à cette activité de presse.
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Sources
Naomy Martin
Attachée de presse
Cabinet de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts
Cell. : 367 977-7465
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Maxime Tardif
Attaché de presse
Ministre de la Sécurité intérieure
Ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit
Ministre responsable du Nord-du-Québec
Tél. : 819 444-7064
SOURCE Ministère des Ressources naturelles et des Forêts
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