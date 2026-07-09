Avis aux médias - ANNONCE D'UN TOURNANT IMPORTANT EN FORESTERIE AVEC LA NATION ATIKAMEKW

LA TUQUE, QC, le 9 juill. 2026 /CNW/ - La ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Mme Kateri Champagne Jourdain, le vice-premier ministre, ministre de la Sécurité intérieure et ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, M. Ian Lafrenière, et le grand chef du Conseil de la Nation Atikamekw, M. Constant Awashish, invitent les représentants et représentantes des médias à une annonce marquant une nouvelle étape importante en gestion participative en foresterie.

Pour l'occasion, ils seront accompagnés du chef du Conseil des Atikamekw d'Opitciwan, M. Jean-Claude Méquish, du chef du Conseil des Atikamekw de Manawan, M. Sipi Flamand, et de la cheffe du Conseil des Atikamekw de Wemotaci, Mme Vivianne Chilton.

Date : Lundi 13 juillet 2026

Heure : 10 h 45

Lieu : La Tuque (le lieu vous sera précisé au moment de votre inscription)

Pour y participer, les représentants et représentantes des médias doivent s'accréditer avant le vendredi 10 juillet, à 16 heures, en écrivant à [email protected]. Le lieu exact de l'annonce leur sera communiqué par courriel avec la confirmation de leur inscription. Seules les personnes qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront assister à cette activité de presse.

Sources Naomy Martin Attachée de presse Cabinet de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts Cell. : 367 977-7465 [email protected] Maxime Tardif Attaché de presse

Vice-premier ministre Ministre de la Sécurité intérieure Ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit Ministre responsable du Nord-du-Québec Tél. : 819 444-7064

SOURCE Ministère des Ressources naturelles et des Forêts