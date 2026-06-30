Aménagement forestier en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine - Consultation publique du 30 juin au 27 juillet 2026

CAPLAN, QC, le 30 juin 2026 /CNW/ - Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) invite la population à participer à la consultation publique portant sur la poursuite du plan d'aménagement spécial (PAS) de récupération des bois endommagés par les forts vents qui ont soufflé sur la Haute-Gaspésie en décembre 2023 et qui ont causé plusieurs chablis.

Jusqu'au 27 juillet 2026 à 16 heures, les citoyens et citoyennes pourront consulter le plan d'aménagement spécial et transmettre leurs commentaires en ligne : Québec.ca/consultations-forêt-gaspésie-iles.

Unité d'aménagement visée par cette consultation (Groupe CNW/Ministère des Ressources naturelles et des Forêts)

Le plan d'aménagement en question vise l'unité d'aménagement 112-63. Il présente des secteurs où pourraient être réalisées des interventions comme la récolte de bois, la préparation de terrain en vue du reboisement, le reboisement et le dégagement.

Séance d'information pour la population

Une séance d'information pour la population se tiendra le 8 juillet 2026 de 19 h à 20 h 30, en personne et en ligne simultanément, à la grande salle de réunion de l'Auberge La Seigneurie des Monts, au 21, 1re Avenue Est, à Sainte-Anne-des-Monts. Pour participer en ligne, l'inscription est obligatoire avant le 8 juillet à midi, à l'adresse [email protected]. Aucune inscription n'est obligatoire pour participer en personne.

À cette occasion, les représentantes et représentants du Ministère préciseront le contexte de cette consultation publique, les dommages causés par les forts vents et leurs répercussions (les chablis), les secteurs de récolte potentiels et les travaux sylvicoles qui pourraient y être faits. Ils rappelleront comment émettre des commentaires en ligne et quelles suites seront données aux commentaires reçus. Une période de questions réservée à la population participante conclura l'activité.

Pour plus d'information

Les spécialistes du Ministère sont disponibles pour répondre aux questions de la population :

Bureau de Caplan

Du lundi au vendredi

De 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30

[email protected]

418 388-2125

Bureau de Sainte-Anne-des-Monts

Du lundi au vendredi

De 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30

[email protected]

418 763-5581

Liens connexes :

Pour obtenir des renseignements sur le ministère des Ressources naturelles et des Forêts ou en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le mrnf.gouv.qc.ca ou ses réseaux sociaux : https://x.com/mrnfqc facebook.com/RessourcesNaturellesForets linkedin.com/company/ressourcesnaturellesforets youtube.com/RessourcesNaturellesForets instagram.com/mrnfqc



Information :

Julie Gaudreault, conseillère en communication

Ministère des Ressources naturelles et des Forêts

[email protected]

Tél. : 418 521-3875

SOURCE Ministère des Ressources naturelles et des Forêts