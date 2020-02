Annonce d'un nouveau financement octroyé par le Fonds d'action pour le climat à Science Nord

THUNDER BAY, ON, le 21 févr. 2020 /CNW/ - Les changements climatiques sont le défi environnemental déterminant de notre époque, et les jeunes mènent la charge pour un avenir plus propre.

Aujourd'hui, à l'occasion du Festival des sciences de Thunder Bay, la ministre de la Santé, Patty Hajdu, a annoncé au nom du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Jonathan Wilkinson, un financement de 100 000 $ octroyé à Science Nord dans le cadre du Fonds d'action pour le climat du gouvernement fédéral.

Science Nord pourra ainsi sensibiliser les élèves et les jeunes autochtones du Nord de l'Ontario aux enjeux des changements climatiques. Environ 2 500 élèves participeront à des programmes scolaires pratiques dans les communautés des Premières Nations et plus de 400 élèves de Thunder Bay et de North Bay assisteront à des événements Liens climatiques. Ces activités, comme l'événement Liens climatiques qui se déroule aujourd'hui au Festival des sciences de Thunder Bay, aideront les élèves à mieux comprendre la science des changements climatiques et leur donneront les moyens d'agir dans ce domaine.

Le Fonds d'action pour le climat fournit annuellement jusqu'à 3 millions de dollars pour soutenir des projets réalisés par des élèves, des jeunes, des peuples ou des organisations autochtones, des organismes sans but lucratif, des petites ou moyennes entreprises, des instituts de recherche ou des établissements d'enseignement qui mènent des campagnes de sensibilisation et encouragent d'autres parties à lutter efficacement contre les changements climatiques.

Citations

« Les jeunes Canadiens savent que les changements climatiques sont le défi majeur de notre époque. Dans tout le pays, les jeunes prennent des mesures concrètes en matière de climat, créent des solutions innovantes et demandent à leurs gouvernements d'en faire plus. Des initiatives comme le Festival des sciences de Thunder Bay sont un parfait exemple de communautés qui se rassemblent pour mettre leurs connaissances en commun et inspirer l'action. À mesure que nous travaillons à l'atteinte de zéro émission nette de carbone d'ici 2050, notre gouvernement continue à faire participer les jeunes et les peuples autochtones à la transition vers un avenir plus propre et plus prospère ».

- L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Science Nord, dont le mandat est d'offrir un programme d'apprentissage des sciences dans tout le Nord de l'Ontario, a à cœur d'établir des relations et d'élargir les programmes destinés aux écoles et au grand public dans les communautés des Premières Nations. Grâce au soutien d'Environnement et Changement climatique Canada, les élèves du Nord de l'Ontario découvriront la science des changements climatiques, ses causes, ses répercussions, ainsi que les stratégies d'adaptation, et seront mieux équipés pour développer des solutions innovantes et contribuer à l'action climatique à l'avenir. Les programmes de sensibilisation et les événements Liens climatiques organisés par Science Nord et financés par le Fonds d'action pour le climat permettront aux élèves de devenir des citoyens mieux informés et plus innovants, qui possèderont la motivation et les compétences nécessaires pour créer un avenir meilleur par des mesures concrètes ».

- Guy Labine, directeur général de Science Nord

Faits en bref

Au total, 19 projets ont été sélectionnés pour être financés dans le cadre du Fonds d'action pour le climat 2019-2020.

Depuis 2018, le Fonds d'action pour le climat a soutenu une grande variété d'initiatives qui suscitent les discussions et encouragent l'action pour le climat.

