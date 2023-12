OTTAWA, ON, le 19 déc. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales, a annoncé un soutien supplémentaire aux collectivités menacées par des crimes motivés par la haine au moyen d'un financement supplémentaire de 5 millions de dollars pour le Programme de financement des projets d'infrastructure de sécurité pour les collectivités à risque (PFPIS) élargi.

Le PFPIS élargi, qui a été lancé le 9 novembre 2023 avec un investissement initial de 5 millions de dollars, dispose maintenant d'un total de 10 millions de dollars pour aider les collectivités canadiennes menacées par les crimes motivés par la haine à protéger leurs centres communautaires, lieux de culte et autres institutions et à en renforcer la sécurité. Cette nouvelle mesure temporaire pour le PFPIS couvrira de nouveaux sites, tels que les espaces de bureaux et les garderies visiblement associés à des collectivités menacées par les crimes motivés par la haine, ainsi que les coûts liés aux gardes de sécurité employés pour une durée limitée.

Les propositions de projets approuvées sont admissibles à un financement couvrant jusqu'à un maximum de 50 % du total des coûts admissibles du projet. Les projets doivent être achevés d'ici le 31 mars 2024.

Depuis la création du PFPIS, le gouvernement du Canada a investi plus de 14 millions de dollars par l'entremise du programme afin d'appuyer plus de 600 projets destinés aux collectivités menacées par des crimes motivés par la haine.

Pour toute question immédiate concernant le PFPIS élargi, les organisations peuvent envoyer un courriel à : [email protected].

Citation

« Il n'y a pas de place pour la haine au Canada, et il n'y en aura jamais. Face à la montée inquiétante des actes et des discours antisémites et islamophobes, notre gouvernement redouble d'efforts pour assurer la sécurité de toutes les communautés. Alors que nous aidons les communautés vulnérables à protéger leurs lieux de rassemblement, je suis convaincu que nos services de police et de renseignement continueront à surveiller et à contrer toutes les menaces potentielles qui pèsent sur les Canadiens. »

- L'honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales

