Annonce d'investissement majeur chez Prévost Car, une bonne nouvelle pour les emplois des membres d'Unifor

SAINTE-CLAIRE, QC, le 7 avril 2022 /CNW Telbec/ - L'annonce de l'entreprise Prevost du Groupe Volvo en compagnie des représentants du gouvernement québécois a été très bien accueillie par le syndicat Unifor qui représente à la fois les cols bleus et les cols blancs de l'usine.

« Les projets annoncés aujourd'hui doivent être salués. C'est exactement ce qu'il faut faire pour s'assurer de prendre notre place dans ces marchés en développement. Les conditions relatives au maintien des emplois ici au Québec pour les prochaines 10 années sont particulièrement positives », a réagi le directeur québécois d'Unifor, Renaud Gagné.

Grande annonce à l'usine

L'annonce s'inscrit dans la stratégie plus globale du gouvernement de prendre une place importante dans l'électrification des transports. Ainsi le premier ministre François Legault, le ministre de l'Économie et de l'Innovation, Pierre Fitzgibbon, le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Benoit Charette accompagnés de la députée de la circonscription de Bellechasse, Stéphanie Lachance étaient présents à l'usine avec les travailleuses et travailleurs et la direction de l'entreprise pour l'occasion.

Essentiellement, le gouvernement injectera une somme de près de 23 millions de dollars dans un projet à deux volets. Le principal vise à transformer la plate-forme du modèle H des autobus produits à l'usine en modèle complètement électrique. Le second volet de l'investissement consiste à convertir les autobus diesel déjà en service en modèle électrique.

Unifor représente environ 800 membres de la section locale 9114 affectés aux unités de la production et des bureaus.

À propos d'Unifor

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Québec et au Canada représentant plus de 315 000 membres dans tous les secteurs de l'économie. Au Québec, Unifor représente près de 55 000 membres et est affilié à la plus grande centrale syndicale québécoise, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ).

SOURCE Syndicat Unifor Québec

Renseignements: Source : Unifor-Québec, www.uniforquebec.org; Pour information : Marie-Andrée L'Heureux, responsable des communications, Unifor-Québec, (514) 916-7373, [email protected]