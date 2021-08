SASKATOON, TERRITOIRE VISÉ PAR LE TRAITÉ NO 6, SK, le 6 août 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada travaille en partenariat avec les Premières Nations pour réduire les écarts socioéconomiques et soutenir leurs objectifs d'autodétermination.

Aujourd'hui, l'honorable Marc Miller, ministre des Services aux Autochtones, a conclu une visite régionale en Saskatchewan où il a annoncé du financement pour les services à l'enfance et à la famille du Conseil tribal de Saskatoon et des investissements fédéraux dans l'infrastructure communautaire qui permettront de construire une nouvelle école de la maternelle à la 12e année sur un nouveau site à la Première Nation Moosomin. Le ministre Miller a également eu l'occasion de rencontrer le Conseil tribal de Meadow Lake et le Grand conseil de Prince Albert en vue de collaborer à des priorités communes.

Lors de sa visite dans la province, le ministre Miller a félicité les Services à l'enfance et à la famille du Conseil tribal de Saskatoon pour la mise en œuvre de leur modèle de financement progressif qui vise à renforcer les familles et à fournir aux communautés une gamme complète de programmes pour les services à l'enfance et à la famille, y compris en matière de prévention et de protection. Le modèle est fondé sur un plan de travail complet élaboré par les Services à l'enfance et à la famille du Conseil tribal de Saskatoon en partenariat avec les Premières Nations membres.

Le ministre Miller s'est ensuite rendu à la Première Nation Moosomin, où il a été accueilli par le chef Bradley Swiftwolfe. Il a été informé des plans de la communauté relatifs à la construction d'une nouvelle école de la maternelle à la 12e année. L'établissement d'enseignement remplacera l'école actuelle et sera construit sur un nouvel emplacement mieux adapté à l'apprentissage sur le terrain et à une expansion future. La visite de la communauté s'est terminée par un festin de poisson.

Le ministre Miller a également rencontré des représentants du Grand conseil de Prince Albert et a discuté des plans de construction d'un nouveau refuge d'urgence dans la Nation crie de Montreal Lake. Le Grand conseil de Prince Albert prévoit d'offrir des services adaptés à la culture autochtone pour aider les survivants de la violence familiale à se remettre du traumatisme de leurs expériences et à accéder à des programmes de soutien, ainsi que pour créer un environnement stable où les femmes et les enfants autochtones pourront se sentir soutenus et entamer leur processus de guérison.

Le refuge fait partie d'une initiative de la Société canadienne d'hypothèques et de logement qui investira 4,39 millions de dollars pour sa construction dans la Nation crie de Montreal Lake. SAC fournira 856 000 $ par année pour le fonctionnement et la programmation du refuge pendant cinq ans. La construction devrait commencer au printemps 2022.

« En travaillant ensemble, nous faisons des progrès pour améliorer les services à l'enfance et à la famille des Premières Nations et combler les lacunes en matière d'infrastructure dans les communautés autochtones. Le soutien aux familles et aux communautés des Premières Nations est un élément important du plan du gouvernement visant à renforcer la résilience économique à long terme. Investir dans les services à la famille, l'éducation et les refuges d'urgence des Premières Nations contribuera à protéger les femmes et les enfants vulnérables et à soutenir la croissance et la réussite à long terme des personnes, des familles et de l'ensemble des communautés. »

Le gouvernement du Canada s'est engagé à investir 1,48 milliard de dollars jusqu'en 2021-2022 dans les établissements scolaires des Premières Nations, y compris 500 millions de dollars qui proviennent du budget de 2014.

s'est engagé à investir 1,48 milliard de dollars jusqu'en 2021-2022 dans les établissements scolaires des Premières Nations, y compris 500 millions de dollars qui proviennent du budget de 2014. Au 31 mars 2021, SAC avait investi plus de 1,23 milliard de dollars de fonds ciblés pour soutenir 203 projets d'infrastructure en éducation, dont 133 sont terminés. Ces projets profiteront à 243 communautés des Premières Nations, desservant environ 276 000 personnes. Ces projets comprennent :

La construction de 66 nouvelles écoles (dont profiteront environ 20 000 élèves), dont 27 sont terminées



La rénovation ou la mise à niveau de 86 écoles existantes (dont profiteront environ 15 000 élèves), dont 71 sont terminées.

La Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis est entrée en vigueur le 1er janvier 2020. Elle prévoit une voie à suivre pour le transfert des compétences en matière de services à l'enfance et à la famille.

