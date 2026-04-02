Annonce concernant les investissements routiers, ferroviaires et aéroportuaires 2026-2028 dans la région de la Chaudière-Appalaches

QUÉBEC, le 2 avril 2026 /CNW/ - Le ministre responsable de la Jeunesse, ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, M. Samuel Poulin, au nom du ministre des Transports et de la Mobilité durable, M. Jonatan Julien, invite les représentants des médias à une conférence de presse concernant les investissements routiers, ferroviaires et aéroportuaires 2026-2028 dans la région de la Chaudière-Appalaches.

Cet événement aura lieu :

DATE : Le 7 avril 2026 HEURE : 13 h 30 LIEU : Centre de services de Lac-Etchemin

1375, route 277

Lac-Etchemin (Québec) G0R 1S0

Accréditation obligatoire

Pour participer à la conférence de presse, les journalistes doivent obtenir une accréditation au préalable, en écrivant à : [email protected].

SOURCE Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable

Source : Mona-Kim Lechasseur, Directrice des communications et des relations de presse, Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 418 805-5939, [email protected]