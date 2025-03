Anniversaire de la Sépaq - 40 ans de conservation, de connexion et de fierté

QUÉBEC, le 20 mars 2025 /CNW/ - La Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) célèbre aujourd'hui ses 40 ans d'existence. Un moment privilégié pour saluer la contribution de la population québécoise à la protection de ses territoires nationaux, pour mesurer le chemin parcouru et se tourner vers l'avenir. Cet anniversaire et la mission de la Sépaq sont célébrés par les mots de l'auteur et poète David Goudreault dans une vidéo qui rend aussi hommage à la richesse de la nature québécoise (visionnez ici).

Le 20 mars 1985, le gouvernement du Québec mettait sur pied une nouvelle société d'État pour assurer la gestion de quelques établissements récréotouristiques. Quatre décennies plus tard, jour pour jour, les chiffres sont évocateurs pour le réseau de la Sépaq: 23 parcs nationaux, 13 réserves fauniques, Sépaq Anticosti, 8 établissements touristiques, plus de 53 000 km2 de territoire répartis dans 16 régions touristiques.

Une fierté collective et un réservoir de bien-être

"En célébrant le 40e anniversaire de la Sépaq, nous soulignons l'impact majeur de cette organisation dans la découverte, la préservation et l'accessibilité à notre magnifique terrain de jeu. Je tiens à féliciter chaleureusement toutes celles et ceux qui ont contribué à son développement au fil des années. Leur dévouement, leur vision et leur passion ont permis à cette organisation de se transformer en un véritable acteur clé pour la pratique du plein air", a affirmé la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest.

"Nous avons collectivement de quoi être fier. Le Québec a choisi de donner à sa population accès aux richesses naturelle et faunique de son territoire, et de les préserver pour les générations futures. Depuis 40 ans, les équipes de la Sépaq ont le privilège de mettre leur passion et leur cœur au service de ces missions. Et en grand nombre, les Québécoises et les Québécois se sont appropriés ces espaces verts protégés pour se connecter à la nature et profiter de tous ses bienfaits", a déclaré le PDG de la Sépaq, Martin Soucy, au nom des 3 400 équipiers et équipières qui forment la richesse humaine de l'organisation.

La Sépaq s'appuie sur un modèle unique où tous les bénéfices et les contributions gouvernementales sont entièrement réinvestis dans la conservation et l'accessibilité des territoires. Chaque visite ou séjour dans un parc national, une réserve faunique ou un établissement touristique est donc un geste qui contribue concrètement à la protection de cette nature généreuse et apaisante. Chaque passage est aussi une occasion de se sensibiliser à la beauté fragile de notre environnement et à l'importance d'en prendre soin, en tout temps.

Le Québec s'est doté d'un réseau de territoires exceptionnels de calibre international. La Sépaq a la responsabilité de faire rayonner cette carte de visite par une offre de tourisme durable bien ancrée dans sa communauté et qui est source de vitalité économique dans différentes régions.

"Les défis ne manquent pas pour l'avenir, notamment avec les changements climatiques, l'accessibilité à la nature et le maintien en bon état des infrastructures. Les équipes de la Sépaq les relèveront avec le même engagement, le même enthousiasme et le même esprit d'initiative qui les caractérisent depuis plus de 40 ans. Le travail se fera en collaboration avec l'ensemble de ses partenaires et des amoureux de plein air qui ont le territoire québécois dans les veines et qui ont à cœur de le transmettre intact à leurs enfants", a souligné M. Soucy.

Au fil du temps

Quelques chiffres:

Retombées de chaque jour de visite à l'extérieur de l'établissement fréquenté : 62 $

Achalandage dans le réseau de la Sépaq en 2023-2024: 9,4 millions jours de visite

Contribution du réseau au PIB en 2023-2024: 885 millions $

