Année exceptionnelle pour le Centre des congrès de Québec

QUÉBEC, le 15 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Défis et performance ont été les mots d'ordre de l'année 2018-2019 au Centre des congrès de Québec, chef de file en tourisme d'affaires de la région de Québec. L'année s'est conclue par des résultats remarquables qui confirment son rôle de moteur économique.

Affichant une feuille de route exceptionnelle, le Centre des congrès a accueilli 210 événements, incluant 71 congrès, dont 18 internationaux et 53 nationaux. Au cours de l'année, 216 000 congressistes ont convergé vers la capitale et participé aux différents événements. Ces activités ont généré des retombées économiques de 112 M$ pour la ville de Québec et la province, soit une hausse de 11 % par rapport à l'année précédente. Plus spécifiquement, les congrès et événements tenus au Centre des congrès ont généré 221 370 nuitées dans les hôtels de Québec, et 28,4 M$ de retombées économiques pour le secteur de l'hébergement et de la restauration.

Événements d'envergure

Parmi les 210 événements accueillis en cours d'année, deux se distinguent par leur côté d'exception et leur grand défi logistique pour les équipes du Centre des congrès de Québec. Il s'agit de l'accueil du Centre international des médias pour le Sommet du G7, en juin 2018, ainsi que la 54e Finale des Jeux du Québec, en mars 2019, pour laquelle un village des athlètes a été créé afin d'offrir un hébergement aux 3 700 athlètes et offrir l'ensemble des services sous un même toit. On note également la tenue de 4 congrès majeurs ayant généré un impact économique important.

Impact économique de 6 événements d'envergure tenus en 2018-2019

54e Finale des Jeux du Québec 11,3 M$ American Concrete Institute (ACI) Spring 2019 Convention 3,3 M$ Congrès régional 2018 de l'Union géographique internationale (UGI) 3,3 M$ Québec Mines et Énergie 2018 3,0 M$ International Design Engineering Technical Conference et Computer and Information in

Engineering Conference (IDETC-CIE) de l'American Society of Mechanical Engineers (ASME) 2,5 M$ Centre principal des médias du Sommet du G7 2,1 M$

Apport des ambassadeurs de congrès

Le Centre des congrès de Québec peut compter sur l'apport de personnalités membres du Cercle des ambassadeurs de Québec pour attirer des congrès internationaux. En 2018-2019, les ambassadeurs, dont plusieurs sont des professeurs-chercheurs de l'Université Laval, ont permis la tenue de 11 congrès internationaux sur les 18 accueillis par le Centre. Ces événements ont attiré plus de 7 000 participants et généré à eux seuls 14,7 M$ de retombées économiques pour Québec.

Congrès confirmés par des ambassadeurs en 2018-2019

7 e Conférence mondiale « Violence à l'école et Politiques publiques »

et 7e Congrès biennal du Comité québécois pour les jeunes en difficulté de comportement (CQJDC)

Ambassadeurs : Claire Beaumont , Julie Beaulieu et Marie-Ève Bachand

Conférence mondiale « Violence à l'école et Politiques publiques » et 7e Congrès biennal du Comité québécois pour les jeunes en difficulté de comportement (CQJDC) 16 e Conférence mondiale Villes et Ports

Ambassadeurs : Mario Girard et Annick Métivier

Conférence mondiale Villes et Ports 21 st International Symposium on Non-Oxide and New Optical Glasses

Ambassadeur : Younès Messaddeq

International Symposium on Non-Oxide and New Optical Glasses 13 th International Symposium on Macrocyclic and Supramolecular Chemistry

Ambassadeur : Normand Voyer

International Symposium on Macrocyclic and Supramolecular Chemistry Workshop on Information Optics

Ambassadeurs : Simon Thibault et Pierre Marquet

54 th FBINAA National Annual Training Conference

Ambassadeur : Gilles Martel

FBINAA National Annual Training Conference Congrès régional 2018 de l'Union internationale de géographie

Ambassadeur : Matthew Hatvany

20 th International Sedimentological Congress

Ambassadeur : Pierre Francus

International Sedimentological Congress 10 th Annual Meeting of the Society for the Neurobiology of Language

Ambassadrice : Pascale Tremblay

Annual Meeting of the Society for the Neurobiology of Language ASME International Design Engineering Technical Conference

& Computers and Information In Engineering Conference

Ambassadeur : Clément Gosselin

& Computers and Information In Engineering Conference Routes Americas 2019

Ambassadeur : Gaëtan Gagné

Priorité expérience client

Réputé pour la qualité de son expérience client, le Centre des congrès de Québec est fier de maintenir un haut taux de satisfaction auprès des organisateurs d'événements et les participants. Grâce à l'excellente collaboration de ses partenaires de confiance, le score global de satisfaction de la clientèle s'élève à plus de 95 %.

Efforts de vente

Au cœur d'un marché hautement concurrentiel, le Centre des congrès de Québec multiplie les efforts pour démarcher des événements et convaincre les organisateurs d'événements de choisir Québec. D'ici 2023, déjà plus de 232 événements sont au carnet de vente, dont 20 d'envergure internationale. En parallèle, le Centre demeure à l'affût des opportunités événementielles porteuses pour la région.

À propos du Centre des congrès de Québec

Ayant pour mission de solliciter la venue de congrès et d'événements d'envergure, le Centre des congrès de Québec génère par ses activités d'importantes retombées économiques pour Québec tout en contribuant au rayonnement de la capitale. Certifié LEED-CI et EB, BOMA BESt et AIPC Quality Gold Standards, la plus haute certification de l'industrie, nommé Meilleur palais des congrès au monde (AIPC) en 2006 et finaliste en 2014, le Centre se distingue par ses hauts standards de gestion, le savoir-faire d'une équipe tout sauf conventionnelle et l'excellence de son service à la clientèle. www.convention.qc.ca

SOURCE Société du Centre des congrès de Québec

Renseignements: Ann Cantin, Directrice, Communications et mise en marché, Centre des congrès de Québec, 418 564-1312, acantin@convention.qc.ca

Related Links

https://www.convention.qc.ca/