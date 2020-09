Anne-Marie Leclair, associée chez lg2, prête à propulser l'entrepreneuriat féminin à un autre niveau avec Indice F

MONTRÉAL, le 15 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Inno-centre, le plus important accélérateur conseil d'entreprises innovantes au pays, annonce la nomination d'Anne-Marie Leclair à titre de présidente du comité-conseil d'Indice F, une initiative visant à offrir des services-conseil sur mesure adaptés aux femmes entrepreneures. Dans un contexte économique incertain et en constante évolution, un accompagnement qui répond aux besoins précis des entrepreneures est l'une des façons d'assurer le développement, le succès et surtout la pérennité des entreprises québécoises.

Indice F: une initiative qui répond aux besoins de l'écosystème entrepreneurial féminin

Au Québec, plus de 15% des petites et moyennes entreprises sont détenues et dirigées par des femmes. Pourtant, selon le rapport du Portail de connaissance pour les femmes en entrepreneuriat portant sur l'état des lieux de l'entrepreneuriat féminin au Canada, seulement une sur douze de ces PME enregistre une croissance élevée. De plus, l'écosystème québécois est composé de nombreux organismes dont les missions sont différentes et Inno-centre est l'une des seules organisations d'accompagnement destinées aux entrepreneures en phase de croissance au-delà de 2 M$ de chiffre d'affaires.

Grâce à des services hyper-personnalisés et un suivi individuel, à la présence de conseillers d'affaires chevronnés ainsi qu'à un système de référence élargi aux institutions financières, la proportion de femmes entrepreneures accompagnée par Inno-centre a été multipliée par 7, passant de 3% à 20%, depuis la création d'Indice F en 2019. Concrètement, cette initiative a pour objectif d'offrir les services-conseils d'affaires de haut niveau aux entreprises innovantes détenues et/ou dirigées par des femmes afin de les soutenir dans l'atteinte de leur croissance notamment par l'optimisation des opérations et logistique, les ressources humaines, la gestion financière, le marketing, la commercialisation, le virage 4.0, etc.

Leadership, Innovation et Engagement

Anne-Marie Leclair occupe le poste d'associée, vice-présidente, Innovation chez lg2, une référence en entrepreneuriat et repreneuriat et la plus grande agence de création indépendante au Canada. À la tête de la cellule innovation, elle a instauré un modèle rapide de développement de nouveaux produits et de services jamais vus permettant aux entreprises de créer de nouvelles sources de croissance et de revenus dans des marchés hautement concurrentiels. Elle se démarque par sa vision stratégique et représente une nouvelle génération de femmes d'affaires munie d'une expérience qui dépasse les frontières du Québec.

Elle prend la tête du comité conseil d'Indice F qui jouera un rôle de soutien, de planification stratégique et d'experts-conseils pour le déploiement des services d'accompagnement destinés aux femmes-entrepreneures.

Citations:



« C'est avec enthousiasme que je me joins à cette initiative qui correspond à mes valeurs profondes. Les femmes représentent aujourd'hui une force entrepreneuriale importante et engagée dont le Québec a besoin pour assurer sa prospérité durable. On pourra seulement y arriver si on met en place les conditions gagnantes permettant aux entrepreneures d'être mieux accompagnées pour mieux évoluer et ainsi plus solidement accélérer la croissance de leur entreprise. »

- Anne-Marie Leclair, présidente du comité-conseil d'Indice F et associée, vice-présidente, Innovation, lg2

« La nomination d'Anne-Marie Leclair à titre de présidente du comité-conseil de l'initiative Indice F démontre l'engagement d'Inno-centre à mettre l'innovation au cœur du développement des entreprises dirigées par les femmes Sa passion, son engagement, sa compétence et son expertise sont à l'image des entrepreneures québécoises. Elle permettra de répondre encore mieux aux besoins spécifiques d'accompagnement et poursuivre le développement d'une relève d'affaires féminine et performante. »

- Annouk Bissonnette, vice-présidente d'Inno-Centre

À propos de l'indice F

Cette initiative, lancée par Inno-centre, vise à promouvoir l'accès à des services-conseils de haut calibre aux entreprises dirigées par des femmes afin de les soutenir dans leurs défis de croissance. Par la collaboration avec ses partenaires ainsi que la supervision d'un comité-conseil formé de femmes entrepreneures ou intrapreneures, l'initiative œuvre en complémentarité avec les acteurs de l'écosystème du monde des affaires afin que les femmes entrepreneures puissent être outillées adéquatement pour atteindre leur plein potentiel et participer activement au développement économique du Québec.

À propos d'Inno-centre

Depuis 30 ans, Inno-centre offre des services-conseils à des PME innovantes à divers stades de leur développement. Son équipe de plus de 110 conseillers intervient annuellement partout au Québec auprès de plus de 400 entreprises à partir de ses bureaux de Québec et Montréal. Visitez le www.inno-centre.com

SOURCE Inno-centre

Renseignements: Yasmine Abdelfadel, Directrice des communications, Inno-centre, (514) 804-6182, [email protected]

Liens connexes

www.inno-centre.com