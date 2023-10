TORONTO, le 30 oct. 2023 /CNW/ -La Banque Scotia est heureuse d'annoncer qu'Anna Hannem, vice-présidente, Risque lié aux données et à l'intelligence artificielle, a été désignée parmi les 100 femmes les plus influentes du Canada par le Réseau des femmes exécutives (WXN).

Anna Hannem, vice-présidente, Risque lié aux données et à l’intelligence artificielle, La Banque Scotia (Groupe CNW/Scotiabank)

Anna a été reconnue dans la catégorie Leaders émergents d'American Express pour son leadership et ses réalisations qui ont aidé la Banque Scotia à établir une pratique rigoureuse d'éthique des données et à se hisser au rang des meilleures institutions financières en la matière. Ces dernières années, Anna s'est érigée en visionnaire de la Banque Scotia : elle a misé sur l'édification de relations de confiance et a montré un désir de relever des défis visant à repousser les limites du secteur bancaire.

« Anna fait preuve d'une grande détermination dans son mode de gestion; les résultats sont au rendez-vous, sans négligence de l'approche axée sur le client ni des relations de confiance à l'interne comme à l'externe, affirme Phil Thomas, chef de groupe et chef de la gestion du risque. Au nom de la Banque Scotia, je tiens à la féliciter pour cette distinction bien méritée. »

La Banque Scotia a été l'une des premières organisations du secteur financier à s'attaquer aux questions éthiques liées à la gestion des données et à faire de l'éthique des données une fonction centralisée d'envergure. Elle a fait figure de pionnière du secteur en adoptant un engagement envers l'éthique des données et en mettant en place des outils comme l'Assistant en éthique pour une utilisation de l'IA et des données digne de confiance.

Plus tôt aujourd'hui, WXN a dévoilé la liste des lauréates du Prix Top 100 qui salue les accomplissements de femmes partout au Canada et célèbre leur engagement pour la diversité, le leadership et le soutien de leur communauté.

Pour souligner l'édition 2023 de la remise des prix Top 100 aux Canadiennes les plus influentes, WXN organise un gala qui aura lieu le 30 novembre au Fairmont Royal York de Toronto.

Pour voir la liste complète des lauréates, consultez le https://wxnetwork.com/page/2023Top100AwardWinners

