Animation estivale - Montréal s'investit dans la vitalité commerciale et confirme le financement pour des projets de piétonnisation pour une durée de trois ans

« Les arrondissements, les propriétaires de commerces, les résident-es, la clientèle, les passant-es et les touristes apprécient la qualité de vie qu'offrent les projets de piétonnisation. Ils sont d'ailleurs devenus une signature et un incontournable du Montréal estival et contribuent directement à la vitalité commerciale. Nous souhaitons donc encourager les arrondissements et les associations de commerçants à poursuivre dans cette lignée, pour des rues piétonnes dynamiques et invitantes. Ces projets sont non seulement bons pour l'économie, ils contribuent aussi directement à la qualité de vie de la population et à l'attractivité de Montréal. Nous allons continuer de les soutenir », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

L'initiative, financée dans le cadre de l'Entente Réflexe Montréal, bénéficie d'une enveloppe de 12 M$ sur 3 ans et prévoit des subventions bonifiées pouvant atteindre 66 % des coûts d'un projet.

Pour la première année, la subvention offerte par la Ville peut couvrir un maximum de 575 000 $;

Pour la deuxième année, la subvention offerte couvre un maximum de 425 000 $;

Pour la troisième année, un maximum de 375 000 $ est offert.

« Nous sommes convaincus que ces bonifications répondront aux besoins des arrondissements et des associations de commerçants, ainsi qu'aux attentes des Montréalaises et des Montréalais, qui ont adopté avec enthousiasme les projets de piétonnisation. L'économie montréalaise a résisté à la pandémie, notamment grâce à ses commerces de proximité et à sa vie de quartier. Afin d'assurer la vitalité de nos rues commerciales, nous avons adapté notre soutien aux projets de piétonnisation en offrant la possibilité d'obtenir un financement pour trois ans. Cette prévisibilité permettra de réutiliser du matériel, ce qui explique que le financement est plus important à la première année et qu'il est dégressif par la suite », a indiqué le responsable du développement économique et commercial au sein du comité exécutif, Luc Rabouin.

« Les artères commerciales de Montréal remercient la Ville de Montréal pour la reconduction et l'amélioration du soutien à la piétonnisation sur une période de trois ans, assurant ainsi une pérennité aux projets dans le cadre de la relance. Les rues piétonnes sont devenues des lieux de convergence incontournables, créatrices de lien social et d'un sentiment d'appartenance essentiel à la vitalité et au bien-être de nos quartiers. Les SDC seront le moteur du dynamisme estival, tant attendu des Montréalaises et des Montréalais », a souligné Billy Walsh, président de l'Association des sociétés de développement commercial de Montréal.

Les 10 rues piétonnes à ne pas manquer cet été

Avenue du Mont-Royal - du boulevard Saint-Laurent à la rue Fullum Rue Wellington - de la 6e avenue à la rue Régina Rue Sainte-Catherine Est - de la rue Saint-Hubert à la rue Papineau Rue Ontario Est - du boulevard Pie-IX à la rue Darling Avenue Duluth Est - du boulevard Saint-Laurent à la rue Saint-Hubert Rue Saint-Denis - de la rue Sherbrooke au boulevard de Maisonneuve - ainsi que la rue Emery Rue Sainte-Catherine Ouest - du boulevard Saint-Laurent à la rue de Bleury - ainsi que la rue Clark - de la rue de Montigny au quai de chargement de la Maison du développement durable Places du Marché-du-Nord (Marché Jean-Talon) - de l'avenue Casgrain à l'avenue Henri-Julien Avenue Bernard - de l'avenue Wiseman à l'avenue Bloomfield Rue de Castelnau Est - de la rue Saint-Denis à l'avenue de Gaspé

Entente Réflexe Montréal

L'investissement de la Ville de Montréal est réalisé en vertu de l'entente Réflexe Montréal de 150 M$ intervenue avec le gouvernement du Québec. Dans le cadre du statut officiel de métropole, conféré à la Ville en 2017 par le gouvernement du Québec, l'entente Réflexe Montréal vise le développement de tout le potentiel de Montréal aux niveaux économique, social et culturel. À titre de métropole, Montréal dispose désormais d'une plus grande autonomie et de plus de flexibilité dans la prise de décisions qui influencent la qualité de vie de ses citoyennes et de ses citoyens.

