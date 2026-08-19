Anick Lemay devient l'ambassadrice de la Course à la vie CIBC de la Société canadienne du cancer au Québec

MONTRÉAL, le 19 août 2026 /CNW/ -- La Société canadienne du cancer (SCC) annonce qu'Anick Lemay, comédienne et autrice, devient l'ambassadrice québécoise de la 35e édition de la Course à la vie CIBC de la Société canadienne du cancer, la plus grande journée de collecte de fonds dédiée à la cause du cancer du sein au pays. À cette occasion, elle invite la population québécoise à se mobiliser le dimanche 4 octobre prochain à Montréal, Québec, Sherbrooke et Val-d'Or.

Anick Lemay, ambassadrice québécoise de la Course à la vie CIBC de la Société canadienne du cancer

Ayant généreusement partagé son expérience avec la maladie, notamment dans son livre Le gouffre lumineux tiré de ses carnets et de la minisérie du même nom, Anick souhaite transmettre un message d'espoir et de solidarité. Elle rappelle que les progrès réalisés au cours des dernières décennies ont permis d'améliorer la qualité de vie et la survie au cancer du sein, tout en soulignant qu'il reste encore beaucoup à accomplir.



Chaque année, des milliers de personnes reçoivent un diagnostic de cancer du sein et les besoins demeurent importants. En participant et en recueillant des dons pour la Course à la vie CIBC, chaque geste contribue à financer la recherche, à offrir des services de soutien essentiels et à faire progresser des politiques de santé publique qui améliorent la vie des personnes touchées par le cancer du sein.



« Quand j'ai reçu mon diagnostic de cancer, j'ai eu la chance d'être portée par mes proches, par les équipes soignantes et par toutes les personnes qui travaillent chaque jour pour faire avancer la recherche sur le cancer du sein. Personne ne devrait faire face au cancer seul. C'est pourquoi je suis fière de me joindre à la Course à la vie CIBC de la Société canadienne du cancer à titre d'ambassadrice. Cette journée nous rappelle qu'ensemble, on est plus forts que la maladie, qu'on peut faire une réelle différence pour les personnes touchées par le cancer du sein. » -- Anick Lemay, ambassadrice de la Course à la vie CIBC de la Société canadienne du cancer

On estime qu'une (1) femme sur huit (8) recevra un diagnostic de cancer du sein au cours de sa vie. Grâce aux fonds recueillis par la Course à la vie CIBC et aux investissements réalisés au fil des décennies, le taux de survie à la maladie continue d'augmenter. Au Québec, il s'agit du cancer le plus diagnostiqué chez les femmes, ce qui représente le quart de tous les nouveaux cas pour cette population. En 2026, on estime que 8300 Québécoises recevront un diagnostic de cancer du sein et qu'environ 1350 mourront de la maladie. Chez les hommes, les projections s'élèvent à 85 nouveaux cas et 15 décès au cours de l'année.

Participez à la Course à la vie CIBC de la Société canadienne du cancer le dimanche 4 octobre à Montréal, Québec, Sherbrooke et Val-d'Or.

Trouvez votre Course locale, formez une équipe, inscrivez-vous et commencez à amasser des fonds dès aujourd'hui sur lacoursealaviecibc.com.

À propos de la Société canadienne du cancer

La Société canadienne du cancer travaille sans relâche pour sauver des vies, améliorer la qualité de vie et mener une action collective contre le cancer. Avec le soutien de personnes atteintes, de bénévoles, de donateurs et de communautés de partout au pays, nous recueillons des fonds pour investir dans la recherche transformatrice sur le cancer, nous offrons un réseau d'aide bienveillant aux personnes atteintes de cancer et nous militons auprès des gouvernements pour créer un avenir plus sain pour tous. Ça prend une société pour agir contre le cancer, et la Société canadienne du cancer ouvre la voie. Aidez-nous à changer les choses. Appelez au 1 888 939-3333 ou visitez cancer.ca dès aujourd'hui.



À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une institution financière nord-américaine de premier plan qui compte 15 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Grâce à des dons d'entreprise, à des partenariats communautaires et à la culture sincèrement attentionnée de l'équipe Banque CIBC, nous nous engageons à créer un monde où chacun a l'occasion de réaliser ses ambitions. Apprenez-en davantage sur notre impact communautaire. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre.html.

SOURCE Société canadienne du cancer (Bureau National)

Renseignements ou demande d'entrevues : Ange Lameni, coordonnatrice, relations et affaires publiques, 438 221-1875, [email protected]