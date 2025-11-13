La libérale Madwa-Nika Cadet présente dans Argenteuil

QUÉBEC, le 13 nov. 2025 /CNW/ - La porte-parole de l'opposition officielle en matière de travail, d'emploi, de culture et de communications, Madwa-Nika Cadet, se rendra dans la circonscription d'Argenteuil, toute la journée, ce vendredi 14 novembre.

La députée libérale de Bourassa-Sauvé profitera de cette journée pour rencontrer des représentants de quelques organismes de la région, dont la Chambre de commerce et d'industrie d'Argenteuil et le Musée régional d'Argenteuil, afin d'échanger sur leurs enjeux et leurs projets à venir. Une table ronde avec le Carrefour Jeunesse-Emploi d'Argenteuil est également au programme de sa tournée.

Mme Cadet sera disponible pour des entrevues avec les médias locaux.

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Source : Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581-999-6434, [email protected]