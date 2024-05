André Fortin réclame une commission parlementaire itinérante pour corriger la situation catastrophique en santé, en Outaouais

QUÉBEC, le 13 mai 2024 /CNW/ - Face à la situation alarmante de l'accès aux soins de santé en Outaouais, le porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé, André Fortin, a demandé un mandat d'initiative pour créer d'urgence une commission parlementaire itinérante afin de maintenir un niveau sécuritaire dans l'offre de services dans la région.

La demande du député libéral de Pontiac souligne l'exode grandissant du personnel infirmier, technologue et technique qui rend plusieurs services des hôpitaux en Outaouais difficilement fonctionnels. À l'occasion de la récente étude des crédits budgétaires en matière de santé, M. Fortin a tenté, en vain, de faire reconnaître au ministre de la Santé la situation spécifique de la région, causée par la compétition à laquelle elle fait face avec l'Ontario qui réussit à attirer du personnel québécois avec des conditions favorables.

C'est pourquoi le porte-parole de l'opposition officielle réclame que les membres de la Commission de la santé et des services sociaux puissent se déplacer, dès que possible, en Outaouais, pour y rencontrer des acteurs clés du milieu et ainsi mettre en place des mesures qui permettront d'assurer la rétention et l'attraction du personnel professionnel nécessaire. Il rappelle l'urgence d'agir afin d'éviter tout bris de services et de protéger la population.

« La situation du réseau de la Santé, chez nous, en Outaouais, est catastrophique. Du personnel quitte massivement pour obtenir de meilleures conditions de travail dans la province voisine, ce qui cause la fermeture de salles d'opération et compromet la sécurité des soins aux patients. Jour après jour, des professionnels de la santé témoignent de leur expérience difficile dans le réseau et de leurs difficultés à offrir des soins de qualité aux résidents de la région. Si le ministre de la Santé ne veut pas se rendre en Outaouais, si le message de détresse des patients de l'Outaouais ne se rend pas à Québec, que les parlementaires, eux-mêmes, viennent en Outaouais constater l'ampleur de la crise. La région ne peut plus se permettre d'attendre la prochaine demi-mesure d'un gouvernement désintéressé. »

-André Fortin, député de Pontiac et porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé

