André Fortin presse la CAQ de sortir les télécopieurs du réseau de la santé

QUÉBEC, le 6 févr. 2024 /CNW/ - Une motion exigeant que le gouvernement caquiste mette en place rapidement des solutions technologiques efficaces et modernes dans le réseau de la santé a été présentée par le porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé, André Fortin, à l'Assemblée nationale. Sans surprise, la CAQ a refusé de débattre de la motion.

Alors que le ministre de la Cybersécurité et du Numérique avait promis de retirer les télécopieurs du réseau de la santé, au plus tard en 2023, ces appareils sont toujours utilisés, aujourd'hui. Le député libéral de Pontiac déplore que l'usage de ces technologies désuètes mine la performance du réseau de la santé et complique la tâche des professionnels déjà surchargés.

« Déjà, en 2019, nous étions estomaqués d'apprendre que le télécopieur était encore utilisé quotidiennement dans nos hôpitaux. Nous sommes en 2024 et c'est toujours le cas, même si le ministre avait promis la fin de l'utilisation de cette technologie désuète dans le réseau de la santé. Visiblement, le ministre Caire semble aussi dépassé que le fax. »

-André Fortin, député de Pontiac et porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

