André Fortin dépose un projet de loi visant à faciliter le don d'organes et de tissus

QUÉBEC, le 26 avril 2023 /CNW/ - En cette Semaine nationale du don d'organes et de tissus, le porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé, André Fortin, a présenté, aujourd'hui, un projet de loi visant à faciliter le don d'organes et de tissus. Celui-ci a pour objectif d'instaurer une présomption de consentement au don d'organes ou de tissus après le décès.

Au cours de la précédente législature, en 2019, le député de Pontiac avait déposé le même document législatif. Le gouvernement de la CAQ avait refusé d'appeler celui-ci afin qu'il soit étudié. L'opposition officielle estime qu'une telle modification du code civil permettrait d'avoir un plus grand nombre de donneurs et ainsi sauver la vie de plus de Québécois.

Le député libéral souligne que le projet de loi prévoit également des balises importantes à l'effet que la personne qui demande le prélèvement s'assure auprès des proches du défunt que celui-ci n'a pas, de son vivant, exprimé un refus par quelque moyen que ce soit, sauf en cas d'urgence. Cette pratique existe déjà dans d'autres législations.

« Malheureusement, la liste des personnes en attente d'un don d'organes a connu une augmentation marquée depuis la pandémie. Le don d'organes ne doit plus être un fait rare. Il est temps, au Québec, de légiférer en ce sens pour sauver toujours plus de vies grâce aux avancées spectaculaires de la médecine. Ayant obtenu, hier, l'appui du ministre de la Santé, il ne reste à la CAQ qu'à appeler le projet de loi pour son étude et son adoption. »

- André Fortin, député de Pontiac et porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé

